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'Rap müzik yapmak için gelecekten geldim'

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İLGİNÇ HABERLER  | 29.05.2019 09:30 | Son Güncelleme

Zaman yolcusu olduğunu ve gelecekten geldiğini öne süren ünlü rapçinin iddiaları şok etkisi yarattı.

'Rap müzik yapmak için gelecekten geldim'

ABD'nin Los Angeles kentinde yaşayan Lil Cory, rap müzikle uğraşıyor ve şarkılarını on binlerce kişi dinliyor.

Ünlü şarkıcı ile yapılan yeni bir röportaj dünyada şok etkisi yaratacağa benziyor.

Tam hali 6 Haziran 2019'da yayınlanacak olan röportajın kısa versiyonunda Lil Cory, bir başka evrenden Dünya'ya geldiğini öne sürüyor.

Geldiği evrende Dünya'nın çok daha büyük olduğunu belirten Lil Cory, Güney Amerika kıtasının günümüzdeki konumuna göre 160 bin km kadar doğuda bulunduğunu belirtiyor.

Geldiği gezegenin tahrip edildiğini belirten Lil Cory, Dünya'ya geliş amacının frekans titreşimlerini artırmak ve kitlelere müzik icra etmek olduğunu düşündüğünü ifade ediyor.

Lil Cory yaşadıklarını insanlara anlatmakta zorluk yaşadığından ve insanları ikna etmenin son derece güç olduğundan bahsediyor.

Dünya'ya geleceği tarihin neden bu kadar erken olduğunu düşünmediğini belirten Lil Cory, fırtına adını verdiği bir tür güç tarafından Dünya'ya getirildiğini iddia ediyor.

Dünya'nın politikacıları ihtiyacı olmadığını belirten Lil Cory, "İhtiyacımız olan tek şey fenomenler" diyerek sözlerini sürdürüyor.

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Lil Cory işinde bir şekilde başarılı olan herkesin insanlarda etki bırakacağını söylüyor.

Ünlülerin ve fenomenlerin insanları etkilediğini söyleyen ve bunun gerekliliğini savunan Lil Cory, bir grup tarafından her anının izlendiğini ve tehditler aldığını öne sürüyor.

Bazı kişilerin ölümle tehdit ettiğini dahi söyleyen Lil Cory'nin iddialarını konu alan röportajın tamamı 6 Haziran 2019'da yayınlanacak.

Röportajın ön gösterimini izleyen çok sayıda kişi, ünlü rapçinin iddialarını inandırıcı bulmadı.

Kullanıcılardan biri Güney Amerika kıtasının günümüzdeki konumundan 160 bin km uzaklıkta nasıl olabileceğine anlam veremedi ve 'Geldiğini iddia ettiğin gezegen Dünya'dan 100 kat daha büyük olmalı' yorumunda bulundu.

Bir başka kullanıcı ise, 'Bu saçmalıkları anlatmadan da hayran kazanabilirsin' yazdı.

Bir diğer kullanıcı da, 'Dostum ne kullanıyorsan derhal azaltmalı ya da bırakmalısın' dedi.

Bazı kullanıcılar ise ünlü rapçinin iddialarının daha önce bazı filmlerde de yer aldığını ve hikayesinin pek de özgün olmadığını yazdı.

Şimdi herkes röportajın tümünün yayınlanacağı 6 Haziran tarihini bekliyor.

Zaman yolcusu rapçinin iddiaları son derece çarpıcı olsa da Lil Cory gelecekten geldiğini iddia eden ilk rapçi değil.

Daha önce de 12 Aralık 2018'de doğduğunu iddia eden Lil Dub, 2036 yılından geldiğini ve gelecekte ünlü bir rap şarkıcısı olduğunu ileri sürmüştü.

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