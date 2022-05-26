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Rapçi Eypio'dan şaşırtan çıkış! "Erkeklerin bacak kıllarını alması normal değil"

26.05.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Armağan Çağlayan'ın YouTube programına katılan rapçi Eypio'nun yaptığı 'epilasyon' açıklaması şaşırttı. Çağlayan'ın sorduğu sorulara samimi yanıtlar veren ünlü isim, erkeklerin bacak kıllarını almasının normal olmadığını söyledi.

Rapçi Eypio'dan şaşırtan çıkış! "Erkeklerin bacak kıllarını alması normal değil"

Gazeteci Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programının yeni bölüm konuğu rapçi Eypio oldu. Ünlü rapçi, Çağlayan'ın sorduğu "Erkeklerin tüm spor karşılaşmalarını izlemesi normal midir?" sorusuna "Normaldir" yanıtını verdi.

EYPİO'DAN ŞAŞIRTAN 'BACAK KILI' ÇIKIŞI!

Son dönemde şarkılarıyla sıkça gündeme gelen isim, Armağan Çağlayan'ın sorduğu "Erkeklerin bacaklarını tıraş etmesi normal midir?" sorusuna ise "Normal değildir" yanıtını verdi.

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"BEN YAPMAM HERHALDE"

Eypio "O yapan için değişir ama ben yapmam herhalde" ifadesini kullanırken, Çağlayan buna karşılık "Bana da normal gelmiyor" yanıtını verdi ve ekrandan sokaktaki vatandaşların soruya verdiği yanıtlar seyredildi.

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VATANDAŞLARIN YANITLARI DA DİNLENDİ

Vatandaşların bazıları "Normaldir" yanıtını verirken, bir çoğunun "Normal değildir" yanıtını verdiği görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Armağan Çağlayan Eypio
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