Rapçi İso Ross yeni albümü Siyah Britannica ile gündemde

1993 yılında Zeytinburnu'nda doğan Rapçi İso Ross yeni albüm çıkardı. Rap şarkıcısı İso Ross'un albümünde 9 şarkı yer alıyor. Albümde yer alan şarkılar şöyle:

Cashmekeş feat T.C.A 6 BİSU

Metaverse

Uzak Dur feat BİSU

Esenyurt MA City

Siyah Britannica feat OG511

Sensiz Olamam feat Çağlar Utas

ZB Love

Sana Özel 2817

Drill Boss

Rapçi İso Ross'tan albümünde kadın cinayetlerine dikkat çekti.

İSO ROSS KİMDİR?

1993 yılında Zeytinburnu'nda doğdu. 10 yaşında HipHop'la tanıştı. İlerleyen yıllarda dönemin popüler isimlerinin şarkılarına kendi sözlerini yazmaya başladı. Bu süreçte yaptığı demo çalışmaları arkadaşıyla paylaştıktan sonra tamamen Türkçe rape yöneldi. 2010 yılında müzik öğretmenlerinin desteğiyle okulunda sahne aldı.

İso Ross ilerleyen yıllarda The Notorious B.I.G. ve Rick Ross şarkılarına yoğunlaştı. Sanatçı, 2021 Nisan'dan beri SoundCloud ve YouTube merkezli üretime devam ediyor.

