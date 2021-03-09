Rasim Öztekin'in ilk eşi Zeynep Aslıhan İsbay paylaştı! 'Sözün bittiği yer'

Türk tiyatrosunun efsane isimleri arasında yer alan Rasim Öztekin ölümü herkesi yasa boğdu.

Rasim Öztekin'in ilk eşi ve kızı Pelin Öztekin'in annesi Zeynep Aslıhan İsbay, sosyal medya hesabından duygusal bir açıklama yaptı.

Zeynep Aslıhan İsbay paylaşımında "Sözün bittiği yer... Mekanın cennet olsun. Nur içinde yat" dedi.

62 yaşında hayata veda eden Rasim Öztekin iki evlilik yaptı. Tek çocuğu olan kızı Pelin Öztekin ilk eşinden dünyaya geldi. Rasim Öztekin'in ilk eşinin ismi Zeynep Aslıhan İsbay'dı. (SnobMagazin)



