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Rasim Öztekin'in ilk eşi Zeynep Aslıhan İsbay paylaştı! 'Sözün bittiği yer'

09.03.2021 13:59 | Son Güncelleme:
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Rasim Öztekin'in ilk eşi Zeynep Aslıhan İsbay paylaştı! 'Sözün bittiği yer'

Kalp krizi geçiren usta oyuncu Rasim Öztekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztekin'in ilk eşi Zeynep Aslıhan İsbay üzüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.

Türk tiyatrosunun efsane isimleri arasında yer alan Rasim Öztekin ölümü herkesi yasa boğdu.

Rasim Öztekin'in ilk eşi ve kızı Pelin Öztekin'in annesi Zeynep Aslıhan İsbay, sosyal medya hesabından duygusal bir açıklama yaptı.

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Zeynep Aslıhan İsbay paylaşımında "Sözün bittiği yer... Mekanın cennet olsun. Nur içinde yat" dedi.

Ekran Alıntısı

62 yaşında hayata veda eden Rasim Öztekin iki evlilik yaptı. Tek çocuğu olan kızı Pelin Öztekin ilk eşinden dünyaya geldi. Rasim Öztekin'in ilk eşinin ismi Zeynep Aslıhan İsbay'dı. (SnobMagazin)


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Pelin Öztekin Rasim Öztekin
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