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Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek? Seksenler'de yeni Fehmi belli oldu mu?

06.04.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinde usta oyuncu Rasim Öztekin’in vefat etmesinin ardından yeni Fehmi Baba karakteri hâlâ belirlenmedi. Fehmi rolüyle herkesin gönlünde taht kuran Rasim Öztekin’in yerine kimin geleceğine dair bir bilgiler araştırılıyor. Peki Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek? Seksenler'de yeni Fehmi belli oldu mu?

Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek? Seksenler'de yeni Fehmi belli oldu mu?

Hafta içi her gün yayınlanan Seksenler dizisinde oldukça şefkatli olan Fehmi, işine ve çocuklarına karşı hem duygusal hem da babacan bir aile reisidir. Her zaman, ‘İcat çıkarma’ lafıyla sevenlerini güldüren merhum sanatçı Rasim Öztekin’in oynadığı Fehmi karakteriyle ilgili dizi yönetiminden açıklama bekleniyor…

SEKSENLER’DE RASİM ÖZTEKİN’İN YERİNE KİM GELECEK?

Seksenler’de merhum oyuncu Rasim Öztekin’in canlandırdığı Fehmi karakteri, oldukça şefkatli, eşine ve çocuklarına karşı duygusal ve babacan tavırlı bir aile babasıdır. "İcat çıkarma" en bilindik lafıdır.

Seksenler dizisinde Fehmi’nin yerine kimin geleceğine dair net bir bilgi bulunmuyor. Dizi yönetiminden gelecek açıklama bekleniyor…

Seksenler dizisi, yeni bölümleriyle hafta içi her gün TRT1 ekranlarında kaldığı yerden devam ediyor...

RASİM ÖZTEKİN NEDEN ÖLDÜ?

Usta oyuncu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizinin ardından Mart 2021’de Beykoz Devlet Hastanesi'nde acil müdahale edildi. Daha sonra Dr. Siyami Ersek Hastanesi'ne sevkedilen Rasim Öztekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 8 Mart 2021’de hayatını kaybetti.

RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?

14 Ocak 1959’da İstanbul’da doğan Rasim Öztekin, oyuncu Pelin Öztekin'in babasıdır. İstanbul'daki Galatasaray Lisesinin arkasından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun olan Rasim Öztekin, sahne yaşamında ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro’da amatör çalışmalarla edindi.

Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başlayan Rasim Öztekin’e 2016’daki Kel Hasan Efendi'nin kavuğu Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi. 20 Eylül 2020’de kavuğu Şevket Çoruh'a devreden Rasim Öztekin, 1992-1995 yıllarında televizyonlarda şov programları yaptı.

1994’te Yılmaz Erdoğan ve Gani Müjde’nin yazdığı “2071’de Türkiye” adlı müzikalinde oynayan Rasim Öztekin, tiyatronun dışında sinema ve dizi filmlerde yer aldı. TRT'ye program metin yazarlığı ve bir dönem Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapan Rasim Öztekin, hayatının son yıllarında Youtube'da da içerikler üretti.

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Rasim Öztekin
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