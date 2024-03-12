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Raspberries'in solisti Eric Carmen yaşamını yitirdi!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
12.03.2024 14:22
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ABD'li müzik grubu 'Raspberries'in solisti Eric Carmen, 74 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi eşi Amy Carmen, şarkıcının internet sitesinden duyurdu.

Raspberries'in solisti Eric Carmen yaşamını yitirdi!

1970 ve 1980'li yıllarda, 'Raspberries' ile başta "All By Myself" olmak üzere pek çok şarkıyı müzik dünyasına kazandıran Eric Carmen hayata veda etti.

'Raspberries', 1970 yılında Cleveland Ohio'da kurulmuş bir pop-rock grubuydu. Şarkıcının eşi ölüm haberini internet sitesinden duyurdu.

"BİLİNEN BİR HASTALIĞI YOKTU"

Eşi yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Eric Carmen'in vefatıyla ilgili yürek parçalayıcı haberi büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Tatlı, sevgi dolu ve yetenekli Eric'imiz hafta sonu uykusunda vefat etti. Müziğinin onlarca yıldır pek çok kişiye dokunduğunu ve onun kalıcı mirası olacağını bilmek ona büyük mutluluk verdi."

Müzisyenin, son zamanlarda bilinen veya bildirilen herhangi bir hastalığı yoktu.

'Raspberries'in solisti olarak çıkardığı 4 albümün yanı sıra Eric Carmen, solo olarak 6 stüdyo albümü yayınladı. 20'nci yüzyılın sonlarında popüler kültürün temel taşlarından biri olarak gösterilen şarkıcı, ayrıca iki çocuk babasıydı.

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