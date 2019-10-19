Razer’dan iş odaklı dizüstü: Razer Blade 15 Studio Edition

32 GB (16 GB X 2) Ram ile gelen laptop, isminden de anlaşılacağı gibi 15.6 inç büyüklüğünde OLED ekran ile geliyor. Bu ekran 4K çözünürlüğünde ve HDR400 sertifikasına sahip. Ayrıca iş odaklı olduğu için ekranın kalibrasyonunun yapılı bir şekilde geldiğini belirtelim.

Oldukça şık bir tasarıma sahip olan bu model 3.999 dolar fiyat etiketi ile adeta cep yakıyor. Bunun bir oyuncu laptopu olmadığını iş odaklı kullanacaklara ve özellikle de render alanlara hitap ettiğini belirtelim

Razer Blade 15 Studio Edition teknik özellikleri

İşletim sistemi: Windows 10 Pro (64-bit)

İşlemci: 9th Gen Intel Core i7-9750H 6 Core (2.6GHz/4.5GHz)

Ekran kartı: NVIDIA Quadro RTX 5000 Studio Edition (16GB GDDR6 VRAM)

Ekran: 15.6 inç OLED 4K Touch 60Hz, 100% DCI-P3, HDR400,

Depolama: 1TB SSD (M.2 NVMe PCIe 3.0 x4)

RAM: 32GB Dual-Channel (16GB x 2) DDR4-2667MHz

Batarya: 80Wh

Klavye: Razer Chroma

Girişler: USB 3.2 Gen 2 (USB-A) x3, Thunderbolt 3 (USB-C)

Bağlantı: Intel Wireless-AX200 (802.11/a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5

Webcam: Windows Hello built-in IR HD webcam (1MP / 720P)

Boyutlar: 17.8mm x 235mm x 355mm

Ağırlık: 2.21 kg

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