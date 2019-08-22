Razer Kraken X : Giriş seviyesi oyuncu kulaklığı

Geneli plastik malzeme kullanılarak hazırlanan ve yumuşak kulaklık yastıklarına sahip olan Razer Kraken X, yalnızca 250 gram ağırlığında. Oldukça hafif ve kullanımı gayet rahat. Tasarım detaylarına baktığımızda, sol kulaklıkta ses tekerleği ve mikrofon tuşunu, aynı zamanda da ayarlanabilir mikrofonu görüyoruz. Ne yazık ki mikrofonu kulaklıktan çıkaramıyorsunuz. Bu da ürünün dış mekanlarda kullanımını zorlaştırıyor. Düşünsenize, eğer mikrofon çıkarılabilir olsaydı, bu kulaklığı telefonunuza takabilir ve dışarıda dolaşırken ya da seyahat ederken rahatlıkla kullanabilirsiniz.

40mm sürücülere sahip olan ve 7.1 Surround ses desteği (Yalnızca 64bit Windows 10’da) sunan kulaklık, oyunlar, filmler ve müzikler için iyi bir çözüm. Tabii PC tarafından söz ediyoruz, zira 7.1 surround desteği sadece 64bit değerde Windows 10 işletim sistemiyle sunuluyor. Yani bu kulaklığı isterseniz Nintendo Switch, Sony PlayStation 4 ve Microsoft Xbox One gibi konsollarla da kullanabilirsiniz, ama 7.1 desteği alamıyorsunuz.