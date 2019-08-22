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Razer Kraken X : Giriş seviyesi oyuncu kulaklığı

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TEKNOLOJİ  | 22.08.2019 08:52 | Son Güncelleme

Genellikle oyunculara yönelik hazırladığı premium ürünlerle adından söz ettiren Razer, bu kez daha uygun fiyatlı, giriş seviyesi bir ürünle, yani Razer Kraken X oyuncu kulaklığıyla karşımızda.

Razer Kraken X : Giriş seviyesi oyuncu kulaklığı

Geneli plastik malzeme kullanılarak hazırlanan ve yumuşak kulaklık yastıklarına sahip olan Razer Kraken X, yalnızca 250 gram ağırlığında. Oldukça hafif ve kullanımı gayet rahat. Tasarım detaylarına baktığımızda, sol kulaklıkta ses tekerleği ve mikrofon tuşunu, aynı zamanda da ayarlanabilir mikrofonu görüyoruz. Ne yazık ki mikrofonu kulaklıktan çıkaramıyorsunuz. Bu da ürünün dış mekanlarda kullanımını zorlaştırıyor. Düşünsenize, eğer mikrofon çıkarılabilir olsaydı, bu kulaklığı telefonunuza takabilir ve dışarıda dolaşırken ya da seyahat ederken rahatlıkla kullanabilirsiniz.

40mm sürücülere sahip olan ve 7.1 Surround ses desteği (Yalnızca 64bit Windows 10’da) sunan kulaklık, oyunlar, filmler ve müzikler için iyi bir çözüm. Tabii PC tarafından söz ediyoruz, zira 7.1 surround desteği sadece 64bit değerde Windows 10 işletim sistemiyle sunuluyor. Yani bu kulaklığı isterseniz Nintendo Switch, Sony PlayStation 4 ve Microsoft Xbox One gibi konsollarla da kullanabilirsiniz, ama 7.1 desteği alamıyorsunuz.

Yaptığımız denemelerde, oldukça berrak ve tatmin edici işitsel detaylarla karşılaştık. Gerek yumuşak melodiler gerekse de sert müzikler gayet kaliteli bir şekilde kulaklarınızla buluşuyor. Kulaklarınızı rahatsız eden bir detay yok diyebiliriz. Oynadığınız oyunlarda da işitsel detayları kapsamlı bir şekilde analiz edebiliyorsunuz. En ufak sesten en büyük patlamaya kadar nerede ne oldu, hangi yönden ayak sesi geldi, ne kadar mesafe ötede silah patladı, hepsini anlayabiliyor ve ona göre hareket edebiliyorsunuz.

Razer Kraken’de örgü kablo, LED aydınlatma, mikrofonu çıkarıp takma gibi detaylar yok. Zaten başta da dediğimiz gibi, daha ekonomik bir ürün bu. Basit, kullanışlı bir tasarıma ve iyi bir ses kalitesine sahip. Dolayısıyla fiyatı da bu detaylar göz önünde bulundurularak belirlenmiş. Razer KrakenX kulaklık, ülkemizde 375 TL fiyat etiketiyle bulunabiliyor.

Kulaklık için frekans tepkisi: 12 Hz – 28 kHz
Mikrofon için frekans tepkisi: 100 Hz – 10 kHz

Ürünün inceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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Razer Kraken X

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