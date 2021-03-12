Real Madrid, Cristiano Ronaldo için devrede

Şampiyonlar Ligi’nde Juventus'un Porto’ya elenmesi Cristiano Ronaldo’nun geleceğini tartışmaya açtı. İtalyan ekibine Avrupa’da beklenen başarıları bir türlü getiremeyen ünlü yıldız takımıyla yol ayrımına geldi.

İtalyan basınının Juventus ile bağlarını koparma aşamasına geldiğini öne sürdüğü Portekizli futbolcu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

MENDES REAL MADRİD İLE MASAYA OTURDU

İspanya’dan El Chiringuito'nun haberine göre ise Cristiano Ronaldo, eski takımı Real Madrid'e dönebilir. Haberi yapan gazeteci Josep Pedrerol, ''Bana gelen bilgiye göre Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, Real Madrid yönetimi ile görüşüyor. Real'e geri dönüş hakkında konuşuyorlar. Bundan Ronaldo'nun haberi var mı bilmiyorum ama transfer görüşmesi yapıldı'' bilgisini paylaştı.

PSG, MBAPPE'NİN YERİNE RONALDO'YU DÜŞÜNÜYOR

36 yaşındaki futbolcu için yine bu hafta içinde Paris Saint Germain iddiaları da gündeme gelmişti. Fransa’dan Le Parisien'in haberine göre Kylian Mbappe'nin ayrılma ihtimali sonrası PSG yetkilileri, Ronaldo'yu kadroya katmak için kollarını sıvadı.

ESKİ KULÜBÜ MANCHESTER UNİTED DA PUSUDA

Juventus'un yıllık 31 milyon Euro maaş alan 36 yaşındaki yıldızı ciddi maliyetinden dolayı göndermeye istekli olduğu belirtiliyor. Cristiano Ronaldo konusunda Real Madrid ve Paris Saint Germain dışında eski takımı Manchester United'ın da devrede olduğu ifade ediliyor.