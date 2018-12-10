MAGAZİN

Recep Aktuğ hastaneye kaldırıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.12.2018 13:35 | Son Güncelleme

Aşk-ı Memnu'nun Hilmi Bey’i oyuncu Recep Aktuğ hastaneye kaldırıldı. Bu üzücü haberi yine Onur Akay duyurdu.

Recep Aktuğ hastaneye kaldırıldı

Oyuncu ve müzisyen Recep Aktuğ’dan kötü haber geldi.

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ünlenen Onur Akay, usta oyuncu Recep Aktuğ’un hastaneye kaldırıldığını ve usta oyuncuya KOAH teşhisi konulduğunu duyurdu.

Ayrıca sırtında iki kemiğin kırıldığı ve ciğerlerinin su topladığı ortaya çıktı. Değerli sanatçımıza acil şifalar diliyorum.” ifadelerini kullandı ve Aktuğ’un hastanede çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.

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RECEP AKTUĞ KİMDİR?

Mehmet Recep Aktuğ, 13 Mayıs 1954’de Çeşme'de dünyaya geldi. Aktuğ, bazı arkadaşları ile birlikte "Arı Yapım" adlı bir şirket kurdu. Sezen Aksu şirketin ilk sanatçısıydı ve ilk plak ise ‘Kaybolan Yıllar’ oldu. Bu çalışmayı Türkiye'de olay haline gelen "Disko Fasıl" takip etti. Recep Aktuğ, 1976 yılında Türkiye'nin ilk eşlik vokal grubu Kısa Dalga'yı kurdu.

Kısa Dalga ilk gece çalışmasını Ayten Alpman ile yaptı. 1978 yılında Antalya Altın Portakal Şarkı yarışmasına iki beste ile katılan Aktuğ, ikincilik ve yedincilik ödülü kazandı. 1979 yılında Cantekin ile Eurovision'a katıldı, 1981 yılında Giden Gençliğe ve Canım adlı şarkılarıyla ilk kırkbeşliğini çıkardı. 1983 yılında Buğra Uğur'un bestesi ile Eurovision Türkiye birincisi olarak, Çetin Alp ile Almanya'da Türkiye'yi temsil etti.

Birçok bestesi ve şarkı sözü çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Aktuğ, birçok reklam filminde ve dizide de rol aldı. Recep Aktuğ'nun Esen Müzik etiketiyle çıkmış ‘Alışma Bana’ ve ‘Siyah Gül’ adlı iki müzik albümü de bulunmaktadır. ‘Kurtlar Vadisi’ dizisinde ‘Ender Bey’ karakteri ve ‘Aşk-ı Memnu’ adlı dizide ise ‘Hilmi Bey’ karakteri ile çok sevildi.


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Recep Aktuğ ‘Aşk-ı Memnu'nun Hilmi Bey’i

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
onur akay hastaneye kaldirilirsa kimden ogrenecez .
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