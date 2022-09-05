Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik karakterine büründüğü Recep İvedik film serisi keyifle izleniyor. Recep İvedik filmi, seri halinde devam ediyor. Şahan Gökbakar tarafından kaleme alınan film, 6 filmlik seriden oluşuyor. Peki Recep İvedik 5 nerede ve ne zaman çekildi? Recep İvedik 5 konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

RECEP İVEDİK 5 NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 5'in çekimleri İstanbul, Antalya ve Üsküp'te gerçekleştirildi.

RECEP İVEDİK 5 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Recep İvedik'in mahalle arkadaşı Şoför İsmet hayatını kaybeder. Taziyeye giden Recep, İsmet'in ölmeden evvel son görevini üstlenir. Millî sporculardan oluşan ekiple Üsküp'e doğru yol alır. Ancak sporcular, yolculuk sırasında rahatsızlanınca Recep, ülkesi için yarışmak zorunda kalır.

RECEP İVEDİK 5 OYUNCULARI KİMLER?

Şahan Gökbakar

Murat Yılancı

Sahabettin Karabulut

Orkan Varan

Kübra Yıldız

İbrahim Emin Ege

Deniz Ceylan

Zeynep Demirtaş

Hüseyin Baycur

Ümit Özkurt

Murat Bölücek



