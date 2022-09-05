Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Recep İvedik 5 nerede ve ne zaman çekildi? Recep İvedik 5 konusu nedir, oyuncuları kimler?

Recep İvedik 5 nerede ve ne zaman çekildi? Recep İvedik 5 konusu nedir, oyuncuları kimler?

05.09.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolünde Şahan Gökbakar'ın yer aldığı Recep İvedik filmi, Türk sinemasının 'komedi' denilince akla gelen yapımlarından biri oldu. Kasım ayında yenisi çıkması planlanan Recep İvedik filmi, televizyon ekranlarında sık sık yer alıyor. Peki Recep İvedik 5 nerede ve ne zaman çekildi? Recep İvedik 5 konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Recep İvedik 5 nerede ve ne zaman çekildi? Recep İvedik 5 konusu nedir, oyuncuları kimler?

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik karakterine büründüğü Recep İvedik film serisi keyifle izleniyor. Recep İvedik filmi, seri halinde devam ediyor. Şahan Gökbakar tarafından kaleme alınan film, 6 filmlik seriden oluşuyor. Peki Recep İvedik 5 nerede ve ne zaman çekildi? Recep İvedik 5 konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

RECEP İVEDİK 5 NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 5'in çekimleri İstanbul, Antalya ve Üsküp'te gerçekleştirildi.

RECEP İVEDİK 5 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Recep İvedik'in mahalle arkadaşı Şoför İsmet hayatını kaybeder. Taziyeye giden Recep, İsmet'in ölmeden evvel son görevini üstlenir. Millî sporculardan oluşan ekiple Üsküp'e doğru yol alır. Ancak sporcular, yolculuk sırasında rahatsızlanınca Recep, ülkesi için yarışmak zorunda kalır.

RECEP İVEDİK 5 OYUNCULARI KİMLER?

  • Şahan Gökbakar
  • Murat Yılancı
  • Sahabettin Karabulut
  • Orkan Varan
  • Kübra Yıldız
  • İbrahim Emin Ege
  • Deniz Ceylan
  • Zeynep Demirtaş
  • Hüseyin Baycur
  • Ümit Özkurt
  • Murat Bölücek


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dipten Gelen filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Dipten Gelen filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Canlı yayında cinsel organını açtı! Sunucunun ağzı açık kaldıCanlı yayında cinsel organını açtı! Sunucunun ağzı açık kaldı
Tasarım vajinası için servet harcadı! Kâbusu yaşadıTasarım vajinası için servet harcadı! Kâbusu yaşadı
Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar recep ivedik 5
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Cinsel organından çıktı: Tam 5 metre! Nedeni 'pes' dedirtti

Cinsel organından çıktı: Tam 5 metre! Nedeni 'pes' dedirtti

Karısının gözünün önünde intihar etti! Suçlamalara dayanamadı

Karısının gözünün önünde intihar etti! Suçlamalara dayanamadı

Hareket edemiyor hatta oturamıyordu! 100 kiloluk tümör çıktı

Hareket edemiyor hatta oturamıyordu! 100 kiloluk tümör çıktı

İlginizi Çekebilir

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

Metroda birden direk dansı yapmaya başladı! Görenler şaştı kaldı

Metroda birden direk dansı yapmaya başladı! Görenler şaştı kaldı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

'Yanlışlıkla' milyarder oldu! Zenginliği kısa sürdü

'Yanlışlıkla' milyarder oldu! Zenginliği kısa sürdü

Zaman yolcusu kehanetlerini anlattı! Felaketleri sıraladı

Zaman yolcusu kehanetlerini anlattı! Felaketleri sıraladı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.