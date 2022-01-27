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Recep İvedik 6 nerede çekildi? Recep İvedik 6 konusu nedir ve oyuncuları kimler?

27.01.2022 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Recep İvedik filminin son serisi olarak bilinen film, televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Sevilen film 2019 yılında vizyona girmişti. Şahan Gökbakar'ın başrolde yer aldığı Recep İvedik 6'nın kadrosunda pek çok ünlü isim yer alıyor. Peki Recep İvedik 6 nerede çekildi? Recep İvedik 6 konusu nedir ve oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

Recep İvedik 6 nerede çekildi? Recep İvedik 6 konusu nedir ve oyuncuları kimler?

Togan Gökbakar'ın yönettiği ve senaryosunu Şahan Gökbakar ile beraber yazdığı, Recep İvedik 6 filmi bugün TV ekranlarında yerini aldı. Başrolünde yine Şahan Gökbakar ve Nurullah Çelebi'nin yer aldığı komedi filminin çekim yeri merak konusu oldu. Peki Recep İvedik 6 nerede çekildi?

RECEP İVEDİK 6 NEREDE ÇEKİLDİ?

Sevilen filmin çekimleri 3 Eylül 2018 tarihinde başlamıştır. Çekimlerin bir bölümünün Bursa'nın Karacabey ilçesindeki longoz ormanında yapıldığı bilinmekte.

FİLMDE GEÇEN KENYA NEREDE?

Kenya Cumhuriyeti, Afrika kıtasının doğu bölümünde yer alan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşuları ise Somali, Etiyopya, Tanzanya, bir kısmı Victoria Gölü ile olmak üzere Uganda ve Güney Sudan ülkeleridir. Bunun dışında ülkenin güneydoğusunda Hint Okyanusu da yer almaktadır. Kenya'nın başkenti ise Nairobi'dir.

RECEP İVEDİK 6 KONUSU NEDİR?

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Film, Konya'ya giderken kendisini Kenya'da bulan Recep İvedik'in maceralarını konu almaktadır. Recep İvedik'in hayatı kendisine gelen bir davet ile bambaşka bir hal alır. Davet ile Recep İvedik, kuru fasulye festivaline çağırılmaktadır. Daveti memnuniyetle karşılayan Recep, arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak Konya'ya doğru yola koyulmak ister. Ancak daha yolculuğa başlar başlamaz türlü talihsizlikler yaşayan ikili, yolculuğun sonunda kendilerini Konya değil, Kenya'da bulur.

Ardından seyahat acentesinin hatası sonucu Kenya'ya gelmiş olan Recep ve Nurullah, Türkiye'ye geri dönmenin yolunu arar. Bilmedikleri bir coğrafyada bulunan Recep ile Nurullah, kendilerini birden iki düşman yerli kabilenin arasında bulacak ve zorlu anlar yaşayacaktır. Kendisine has yöntemlerle içinde bulunduğu vahşi dünyada ayakta kalmaya çalışan Recep'in başına bu süreçte birbirinden ilginç olaylar gelecektir.

RECEP İVEDİK 6 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

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Şahan Gökbakar - Recep İvedik
Mbaye Dieng - Songa
Nurullah Çelebi - Nurullah Sağlam
Lorraine Kadye - Zouya
Somer Karvan - Tur rehberi Ersin
Chidi Benjamin John - Nahu Sef
Kepsin Misodi Teke - Hunkutu Sef


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Anahtar Kelimeler:
Kenya Şahan Gökbakar
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