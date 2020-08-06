Red Bull Illume’dan Hazal Nehir’e büyük ödül

Dünyanın en önemli fotoğraf yarışmalarından biri olarak gösterilen Red Bull Illume’da 2020 yılının şampiyonları belli oldu. Dünyanın dört bir yanından gelen binlerce fotoğrafın, videonun ve instagram hikayesinin yarıştığı mücadelede jüri, katılımcıları 5 kategoride değerlendirdi. Homework, Throwback, Unseen, Storytale ve Instagram Hikayesi kategorilerindeki yarışmada Red Bull sporcusu Hazal Nehir ve Red Bull fotoğrafçısı Nuri Yılmazer’ın projesi Hazar Nehir’in Hayalindeki Parkur, iki dalda mutlu sona ulaştı.
Homework kategorisinde yarışmaya katılan Hazal Nehir’in Hayalindeki Parkur, hem bu kategorinin video bölümünde hem de genel klasmanda aynı bölümde birinciliği elde etti. Birinciliğe ulaşan videoda, Türkiye’nin ilk kadın parkur sporcusu olan Hazal Nehir, kartondan kopyasıyla evinde parkur yapıyordu. Red Bull fotoğrafçısı Nuri Yılmazer’in çekimlerini stop motion tekniği ile gerçekleştirdiği ve toplamda 1026 tane karton Hazal Nehir kopyasının kullanıldığı videonun çekimleri 6 gün sürmüştü.
Genel Klasman:
Video: Hazal Nehir-Nuri Yılmazer
Fotoğraf: Florian Breitenberger
Instagram Hikayesi: Tay Seng Tee
Kategoriler:
Throwback: Florian Breitenberger
Storytale: Tay Seng Tee
Homework Fotoğraf: Diana Oros
Homework Video: Hazal Nehir-Nuri Yılmazer
Unseen Fotoğraf: Germain Favre-Félix
Unseen Video: Victor Haegelin
Aksiyon ve macera sporları dünyasının ilk uluslararası fotoğraf yarışması olan Red Bull Illume, halen dünyanın en önemli aksiyon ve macera sporları fotoğraf ve video yarışması olarak kabul ediliyor. En yaratıcı ve büyüleyici görüntülerin yer adlığı yarışma, onları hayata geçiren fotoğrafçıların ve içerik oluşturucularının da tutku, yaşam tarzı ve kültürünü aydınlatmayı hedefliyor. Bu yönüyle de bir yarışmadan çok bir kültür etkinliği olan Red Bull Illume’de kazanan görseller dünyanın en önemli şehirlerinde 2x2 metrelik ışıklı kutularda sergileniyor.
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