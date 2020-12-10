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Red Bull Warm Up'ta sahne sırası Bubba'da

Red Bull Red Bull 10.12.2020 17:46 | Son Güncelleme:
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Red Bull Warm Up'ta sahne sırası Bubba'da

Yeni nesil sanatçıları Red Bull Warm Up ile tam donanımlı stüdyolarda kayıt alma hakkı kazanan Bubba, İstanbul’daki Hayyam Müzik Stüdyoları’nda kayda girdi. Burada Keşiş isimli yeni şarkılarını kaydeden Uğur Türk, Oğuzhan Gedik ve Aslıhan Kurtçu’dan oluşan Eskişehirli grubun kayıt süreci ve Red Bull Warm Up yolculuklarının yer aldığı mini belgeseli BUBBA: İstanbul’da bir Keşiş RedBull.com adresinde yayınlandı.

Yerli, alternatif ve yenilikçi müziği destekleyen Red Bull Warm Up, yedinci yılında da her biri farklı alanlardaki yetenekli müzisyenleri ağırlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz sene The Kites, Janset, TKO ile Şort'un dahil olduğu proje; 2020 yılında ilk kez tamamen online olarak gerçekleşti ve Red Bull Warm Up ‘ın son finalisti Bubba, İstanbul’daki tam donanımlı Hayyam Müzik Stüdyoları’nda kayıt yapma şansı yakalayan grup oldu.

Uğur Türk, Oğuzhan Gedik ve Aslıhan Kurtçu’dan oluşan grup, Eskişehir’de kuruldu. Yeni nesil sahnenin en üretken isimlerinden olan üçlü, burada dört yeni şarkı kaydetti. Bubba, ilk single’ı Keşiş’i de 4 Aralık 2020 tarihinde yayınladı.

'MÜZİĞİMİZİ HERKES İÇİN YAPACAĞIZ'

Bu sene ilk kez online olarak gerçekleşen yarışmanın sonucunda halk oylaması ile birinci olan grup adına konuşan Oğuzhan Gedik, “Müzik yapmak ve sadece eğlenmek için bir araya geldik. Aslı’nın yönlendirmesiyle Red Bull Warm Up'tan haberdar olduk ve başvuru yaptık. Hem Amerikan hem de yerel tınılar barındıran bir müzik yapıyoruz. Onlarca popüler iş varken bizleri seçmeleri, yaptığımız işin değer görmesi çok mutlu etti. Buralara gelmeyi hiç düşünmemiştik. Şimdi daha büyük hayallerle, tarzımızı hiç değiştirmeden herkes için müzik yapabileceğiz” sözlerini kullandı.

'RED BULL BİZE ÜRETME GÜCÜ VERDİ'

Stüdyoda hazırladıkları diğer kayıtlarını da gelecek aylarda peyderpey yayınlamaya hazırlanan gruptan Aslıhan Kurtçu ise, “Tam donanımlı bir ortamda çalmak eşsiz bir deneyim. Müzisyen olarak bu seviyede enstrümanlara ulaşmak, müzik üretmek bizi inanılmaz motive etti. Red Bull bize bir araya gelip üretme gücü verdi” sözlerini kullandı.

Bubba’nın stüdyodaki kayıt süreci ve İstanbul macerasının anlatıldığı mini videosu https://www.redbull.com/tr-tr/bubba-belgesel adresinde yayınlandı. 7 yıldır devam eden Red Bull Warm Up, bugüne kadar The Kites, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Nilipek., Can Güngör Bubituzak, Nova Norda, The Away Days, Rain Lab, Al'York, Ethnique Punch gibi birçok ismi de ağırladı. Red Bull Warm Up’a dair tüm detaylar RedBull.com adresinde.


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