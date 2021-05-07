Red Kit çizgi romanı, ekranlara dönmek için gün sayıyor! Yeni uyarlamadaki detaylar dikkatleri çekti

Belçikalı karikatürist Morris tarafından kaleme alınan Red Kit çizgi romanı pek çok kez yayınlandı. Gölgesinden hızlı silah çeken yalnız kovboy Red Kit’in yeni serisinde sadık beyaz atı Düldül ve sevimli köpeği Rin Tin Tin dahi tüm karakterlere yer verilecek. Dizi olarak tasarlanan projenin henüz yayın tarihine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Tüm zamanların en çok satan çizgi roman serilerinden biri olan Red Kit’ten uyarlanacak olan yeni seride Fransız aktör Michael Youn'un da ortak yapımcı olarak görev alacak. Resmi olarak ismi açıklanmayan dizide; Daltonlar, Calamity Jane, Pat Poker ve Rantanplan dahil olmak üzere Red Kit'in (Lucky Luke) tüm renkli karakterleri yer alacak.



