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  4. Reddedilmek hoşuna gitmedi! Çantasındaki baltayı çıkarıp terör estirdi

Reddedilmek hoşuna gitmedi! Çantasındaki baltayı çıkarıp terör estirdi

18.09.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumartesi sabahı, ABD, New York'un Manhattan bölgesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bölgedeki bir McDonalds'da meydana gelen olayda genç bir adamın çantasından balta çıkarıp etrafına saldırdığı anların görüntüleri yürekleri ağızlara getirdi. Olayın ardından, tartışmanın sebebinin bir reddedilme olduğu iddia edildi.

Olayın görüntüleri, sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa bir süre içinde viral oldu. Görüntülerde 31 yaşındaki Michael Palacios isimli genç bir adamın arka planda görünen bir kadına doğru bağırdığı, birkaç kişinin onu sakinleştirmeye çalıştıkları, ardından saldırganı yumruklamaya başladıkları görüldü.

ÇANTASINDAN BALTA ÇIKARDI

Başlangıçta tepkisiz kalan adamın daha sonra çantasından bir balta çıkarıp etrafa sallayarak mekana ciddi zararlar verdiği, o esnada orada bulunan insanları terör estirerek büyük ölçüde korkuttuğu fark edildi. Saldırıdan sonra bisikletiyle olay yerinden kaçan Palacios, kısa bir süre sonra yakındaki Ludlow Caddesi'nde polis tarafından tutuklandı.

ÇILGINA DÖNDÜ

Bir görgü tanığı olan Uber Eats teslimatçısı Ruben G, The Post'a, tartışmanın genç bir kadının Palacios'un teklifini reddetmesi üzerine çılgına döndüğünü söyledi. Ruben G, o esnada sarhoş olan adamın, genç kadınla konuşmaya çalıştığını, numarasını ve nereli olduğunu sorduğunu söyledi.

ARKADAŞLARI DEVREYE GİRDİ

Ancak genç kadının, çok fazla bilgi vermek istemediğini gösteren bir şekilde onu reddetmesine rağmen Palacios ısrarcı bir tutum sergileyince, genç kadının arkadaşları devreye girip Palacios'la tartışmaya başladılar.

HASAR BÜYÜKTÜ

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Olay esnasında Palacios'un verdiği hasar oldukça büyüktü. Bir restoran çalışanı yaptığı açıklamada, şüpheliyi daha önce hiç görmediğini, ancak bölgede yaygın olduğunu söylediği şiddet konusunda şok olmadığını belirtti.


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Anahtar Kelimeler:
abd saldırı
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