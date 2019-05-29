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Redmi K20 fazlasıyla iddialı

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TEKNOLOJİ  | 29.05.2019 09:30 | Son Güncelleme

Xiaomi’nin orta segmentte yer alan Redmi ailesi, bu yıl yeni bir üye ile karşımıza çıkacak. Redmi K20 olarak isimlendirilecek olan bu model, önümüzdeki ay tanıtılacak. Ancak merakla beklenen orta segment telefon bugün Geekbench testinde ortaya çıktı.

Redmi K20 fazlasıyla iddialı

Redmi K20 modeli Geekbench’in tek çekirdek bölümünden 2569 puan çoklu çekirdek bölümünden ise 7096 puan almayı başarıyor. Gücünü Qualcomm’un orta segment telefonlarda kullanılan sekiz çekirdekli Snapdragon 710 yonga setinden alacak olan telefon RAM konusunda elini bol tutacak.

Testte ortaya çıktan telefon 6 GB RAM ile gelecek. Kutusundan Android 9.0 Pie ile çıkacak olan modelin 250 dolar ila 300 dolar fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor. Kamera konusunda ise çift kamera kurulumu ile gelmesi beklenen telefonda, ekrana gömülü parmak izi okuyucusunun olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Redmi-K20-Geekbench

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Anahtar Kelimeler:
xiaomi Redmi Redmi K20

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