Reenkarnasyon olduğunu iddia etti! Kendisini kurt olarak tanımlayan Naia Okami, gündelik hayatını anlattı

Sosyal medyada tabuları alt üst eden yaşam tarzı nedeniyle İngiltere’de ünlenen Okami, sabah programı This Morning’e çıktı ve günlük yaşamındaki olağan akıştan bahsetti. 27 yaşındaki isim insan bedeninde yaşamasına rağmen ruh olarak kurt olduğunu ifade ederek, "Fiziksel olarak bir kurt olduğuma inanmıyorum. Bu daha çok ruhsal ve psikolojik bir tanımlama, sanki insan olduğumun tamamen farkındaymışım gibi ama aynı şekilde, ruhsal olarak bir kurdum" dedi.

“CİDDİ BİR İŞİM VAR”

Kurtlara olan ilgisinin erken yaşlarda başladığını dile getiren Okami, ruhunda bazı çözümleyemediği durumları fark ettiğinde bunları araştırmaya başladığını ifade etti. Diğer insanlardan farklı olmanın kendisini kötü hissettirmediğini belirten Okami, “Sanırım pek çok insan benim fiziksel olarak kurt olmak istediğimi düşünüyor. İtiraf etmek gerekirse böyle bir durum söz konusu değil. Ciddi bir işim var, faturalarımı ve vergimi ödüyorum. Ancak ruhen kendimi bunlarla anlatamam” diye konuştu.

Bir gün rüyasında kendisini kurt olarak gördüğünü anlatan Okami, uluyarak kendisini daha güzel ifade edebildiğini söyledi. Kurtların yaşam tarzına dair araştırmalarını arttırdıktan sonra kendisini yakın hissettiğini ve çocukluğundan beri içinde oluşan boşluğu doldurduğunu anlatan Okima, “Bu bir reenkarnasyon. Ruhlar arasındaki geçişlerde kendimi ait olduğum yerde buldum” ifadelerini kullandı.



