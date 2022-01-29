Engelli eşiyle özel hayatını eleştirenlere sert cevap verdi! Aralarındaki bağın özel olduğunu anlattı

İngiltere’nin popüler çiftlerinden biri olan Hannah Aylward ve Shane Burcaw, birbirlerine bağlılıkları ve ilişkileri hakkında yapılan olumsuz yorumlara cevap verdi. Hannah Aylward, spinal müsküler atrofi (SMA) ile doğan Shane Burcaw ile evlendikten sonra sosyal medyada eleştirilerin hedefi haline geldiğini söyleyerek insanların acımasız olduğunu dile getirdi. Shane’nin yaşadığı genetik hastalık nedeniyle kas ve sinir sisteminin etkilendiğini ifade eden Shane, bu durumun aşklarının önünde hiçbir zaman engel olmadığını belirtti.

“GENELLİKLE KIZ KARDEŞİ YA DA ANNESİ ZANNEDİYORLAR”

Dışarıdan gören insanların genellikle Shane’in annesi ya da kız kardeşi olduğunu düşündüklerini belirten Hannah, “Genellikle insanlar Shane'in kız kardeşi veya annesi olduğumu varsayar. Heteroseksüel erkeklerden kesinlikle Shane ile birlikte olmamın adil olmadığına dair yorumlar yapıyorlar. Bu çok acımasız bir tutum” dedi.

Sosyal medya özellikle cinsel hayatlarına dair eleştirilere maruz kaldıklarını ifade eden Hannah, “Cinsel hayatımızın olmadığını düşünüyorlar ama yanılıyorsunuz. Çünkü birbirimize büyük bir aşkla bağlıyız ve mükemmel bir uyumumuz var. Aşkın gücüne inanıyorum. Daha önce yaşamadığım kadar güzel bir cinsel yaşama sahibim” diye konuştu.



