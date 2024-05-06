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  4. Regl yorumu gündem olmuştu! Ceyda Düvenci eridi! Bikinileri deneyip fiziğini gösterdi

Regl yorumu gündem olmuştu! Ceyda Düvenci eridi! Bikinileri deneyip fiziğini gösterdi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.05.2024 12:02
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Oyuncu olan Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini sonlandıran Ceyda Düvenci, 1,5 ay içinde 64 kilodan 58 kiloya düştü. Günden güne eriyen ünlü isim bikinilerini deneyip fiziğini sergiledi.

Regl yorumu gündem olmuştu! Ceyda Düvenci eridi! Bikinileri deneyip fiziğini gösterdi

Bülent Şakrak ile ayrıldıktan sonra Güçlü Mete ile yeni aşka yelken açan Ceyda Düvenci'ye aşk yaradı. Regl açıklamasıyla gündemde olan oyuncu verdiği kilolarla da dikkat çekiyor.

1,5 ayda 6 kilo veren Ceyda Düvenci, kilo verme yöntemini ilk kez açıklamıştı. Ünlü oyuncu zayıflamasının sırrını; "Önceden günde iki öğün yemek yiyordum. Bunları bir öğüne düşürdüm. Et tüketmiyorum. Hamur işlerinden uzak duruyorum... 1,5 ay önce 63-64 kiloydum, şu anda 58 kilodayım" demişti.

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Fit halini sık sık paylaşan Ceyda Düvenci kendisine gelen plaj kıyafetlerini deneyerek ayna karşısına geçti.

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Ceyda Düvenci'nin fit haline "Çok iyi görünüyor", "Kadına aşk yaradı", "Resmen gençleşti" yorumları geldi.


Vitrin


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Anahtar Kelimeler:
Ceyda Düvenci Oyuncu
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