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Reha Muhtar çocuklarıyla görüşemiyor! Olay sözler: "Nilüfer Hanım ne yaptı çocuğuma?"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.10.2024 08:03
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Günlerce yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu olan Reha Muhtar sağlığına tam kavuşamadı. 2 kişinin yardımıyla yürüyen Reha Muhtar'ın sözleri gündem oldu. Reha Muhtar'ın Nilüfer hakkındaki ifadeleri dikkat çekti.

Reha Muhtar çocuklarıyla görüşemiyor! Olay sözler: "Nilüfer Hanım ne yaptı çocuğuma?"

Ağustos ayında evinin merdivenlerinden düşerek hastaneye kaldırılan ve iki kez entübe edilen Reha Muhtar, taburcu olduktan sonra ilk kez görüntülendi.

Bebek'te görüntülenen ve 2 kişinin yardımıyla yürüyen Reha Muhtar ifadeleriyle gündeme geldi. "Her şeye geri döneceğim merak etmeyin, fazlasıyla geri döneceğim. Sağlık, bu hayattaki en önemli şey. Son 40 gün içinde her şeyim varken sağlığım gitti ve hiç bir şeyim kalmadı ama şükür hâlâ sevenlerim var" dedi.

Reha Muhtar hastanedeyken eski hayat arkadaşı Deniz Uğur, Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı’nın oğulları Poyraz’ı alıkoyduğunu iddia etmişti. Poyraz, “Ben kaçırılmadım” dedikten sonra Uğur özür dilemiş ve yanlış anlaşılmaların giderildiğini belirtmişti. Ardından Deniz Uğur, Poyraz’ın artık kızı Mina ile kendisinde kaldığını söylemişti.

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"ÇOCUKLARIMLA GÖRÜŞEMİYORUM"

TemizMagazin'in haberine göre; Reha Muhtar ise yaşanan bu olaylarla ilgili "Nilüfer Hanım ne yaptı çocuğuma bilmiyorum. Her şeyi öğreneceğiz. Sonrasında açıklayacağız. İletişimlerim sonucu çocuğumu karşı tarafa verenin Nilüfer Hanım olduğu görülüyor. Çocuklarım Poyraz ile Mina ile görüşemiyorum. Sadece okullarının önünde buluşabiliyorum. Her şey elimden alındı. Onun için Allah sağlık versin. ‘Neyin gitti’ demezsiniz bir bakarsınız her şeyiniz gider" dedi.

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Nilüfer bu süreçte Deniz Uğur tarafından da hedef olmuştu. Şarkıcı konuşmasında "Çocuk kaçırma ya da alıkoyma gibi bir şey söz konusu değildir. Bunların tamamı iğrenç bir iftiradır' açıklamasını yapmıştı.

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