Reha Muhtar ve Deniz Uğur’un oğlu Poyraz Muhtar yalıdan paylaştı! "Ben burada mutluyum"

Program yapımcısı ve ana haber sunucusu Reha Muhtar’ın eski eşi oyuncu Deniz Uğur, oğlunu kaçırdığı iddiasıyla şarkıcı Nilüfer ve kızı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Reha Muhtar'ın evinde düşerek yoğun bakıma alınması sonrası eski eşin iddiaları bu olayın önüne geçti.

Reha Muhtar entübe edilmişken diğer taraftan Deniz Uğur'un Nilüfer ve kızı Ayşe'ye dair iddiaları günlerdir konuşuluyor.

Reha Muhtar'ın oğlu Poyraz Muhtar instagram hesabından kaçırılmadığını annesinin iddialarının yalan olduğunu açıkladı.

"BEN KAÇIRILMADIM"

Poyraz açıklamasında şunları söyledi:



"Sosyal medyada görüyorum. Annem benim kaçırıldığımı iddia ediyor. Ama ben kaçırılmadım ablamdan rica ettim beni babamın evine götür diye ve beni götürdü. Benim burada kedim var köpeğim var. Onlara bakmam gerekiyor. Cihan ağabey var komşumuz. Ablam var Ayşe Nazlı. Bakın ben evdeyim. Ben burada mutluyum. Cihan ağabey ile playstation oynuyoruz. Beşiktaş maçları izliyoruz. Ben burada çok mutluyum ben başka bir yere gitmek hiç istemiyorum."

Deniz Uğur ve Reha Muhtar'ın oğlu bu paylaşımı "Ben babamın evinde kalmak istiyorum" notuyla paylaşarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Adalet Bakanlığını mantionladığı görüldü.