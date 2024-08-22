MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Reha Muhtar ve Deniz Uğur’un oğlu Poyraz Muhtar yalıdan paylaştı! "Ben burada mutluyum"

Reha Muhtar ve Deniz Uğur’un oğlu Poyraz Muhtar yalıdan paylaştı! "Ben burada mutluyum"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.08.2024 07:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Reha Muhtar İstanbul'da evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Entübe edilen Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur ise iddialarıyla gündeme gelmişti. Reha Muhtar ve Deniz Uğur’un oğlu Poyraz Muhtar en sonunda açıklama yaptı.

Reha Muhtar ve Deniz Uğur’un oğlu Poyraz Muhtar yalıdan paylaştı! "Ben burada mutluyum"

Program yapımcısı ve ana haber sunucusu Reha Muhtar’ın eski eşi oyuncu Deniz Uğur, oğlunu kaçırdığı iddiasıyla şarkıcı Nilüfer ve kızı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Reha Muhtar'ın evinde düşerek yoğun bakıma alınması sonrası eski eşin iddiaları bu olayın önüne geçti.

Reha Muhtar entübe edilmişken diğer taraftan Deniz Uğur'un Nilüfer ve kızı Ayşe'ye dair iddiaları günlerdir konuşuluyor.

Ekran Alıntısı

Reha Muhtar'ın oğlu Poyraz Muhtar instagram hesabından kaçırılmadığını annesinin iddialarının yalan olduğunu açıkladı.

"BEN KAÇIRILMADIM"

Poyraz açıklamasında şunları söyledi:

Ekran görüntüsü 2024-08-22 070606
"Sosyal medyada görüyorum. Annem benim kaçırıldığımı iddia ediyor. Ama ben kaçırılmadım ablamdan rica ettim beni babamın evine götür diye ve beni götürdü. Benim burada kedim var köpeğim var. Onlara bakmam gerekiyor. Cihan ağabey var komşumuz. Ablam var Ayşe Nazlı. Bakın ben evdeyim. Ben burada mutluyum. Cihan ağabey ile playstation oynuyoruz. Beşiktaş maçları izliyoruz. Ben burada çok mutluyum ben başka bir yere gitmek hiç istemiyorum."

Deniz Uğur ve Reha Muhtar'ın oğlu bu paylaşımı "Ben babamın evinde kalmak istiyorum" notuyla paylaşarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Adalet Bakanlığını mantionladığı görüldü.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Reha Muhtar
En Çok Okunan Haberler
Batshuayi'den göndermeli yorum!

Batshuayi'den göndermeli yorum!

Manisa'daki şiddet olayına tepki vermediği için sosyal medyada linçlendi! Gerçek sonradan ortaya çıktı: Kızıma da vursa kalkamam

Manisa'daki şiddet olayına tepki vermediği için sosyal medyada linçlendi! Gerçek sonradan ortaya çıktı: Kızıma da vursa kalkamam

Batshuayi'nin golleri galibiyete yeterli olmadı...

Batshuayi'nin golleri galibiyete yeterli olmadı...

''İsviçre'nin kardeş ülkesinden Alman hakem atadılar! Rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz..."

''İsviçre'nin kardeş ülkesinden Alman hakem atadılar! Rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz..."

Dünya İtalya'daki yat kazasını konuşuyor! Ölü sayısı arttı! İngiliz milyarder ve kızının da cesetleri bulundu

Dünya İtalya'daki yat kazasını konuşuyor! Ölü sayısı arttı! İngiliz milyarder ve kızının da cesetleri bulundu

İstanbul'da kanlı saldırı! 5 yaşındaki çocuğunun yanında öldürüldü

İstanbul'da kanlı saldırı! 5 yaşındaki çocuğunun yanında öldürüldü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Merrell'dan Adidas'a indirimdeki outdoor ayakkabılar burada!

Merrell'dan Adidas'a indirimdeki outdoor ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.