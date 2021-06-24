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Rekorların efendisi Cristiano Ronaldo! Tarih yazdı…

24.06.2021 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo, EURO 2020'de Fransa'ya karşı attığı gollerin ardından dünya futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmayı bir kez daha başardı.

Rekorların efendisi Cristiano Ronaldo! Tarih yazdı…

EURO 2020 F Grubu’nda Fransa ile karşılaşan Portekiz’in kaptanı Cristiano Ronaldo, attığı gollerle kariyerine yeni rekorlar ekledi.

Karşılaşmanın 31. dakikasında penaltıdan attığı golle Portekiz’i 1-0’lık üstünlüğe taşıyan 36 yaşındaki Ronaldo, 60’da bir kez daha penaltı noktasından bu kez 2-2’lik beraberliği sağlayan isim oldu.

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Ronaldo bu gollerle, Alman Miroslav Klose’yi (19) geride bırakarak Dünya Kupası (7) ve Avrupa Şampiyonası (14) tarihinde en fazla gol atan Avrupalı oyuncu oldu (21).

Öte yandan Portekiz Milli Takımı ile 109 gole ulaşan Ronaldo, İranlı futbolcu Ali Daei’nin ‘milli takımda en fazla gol atan oyuncu’ rekoruna da ortak oldu.

EURO 2020 Portekiz 2-2 Fransa (Maç sonucu)EURO 2020 Portekiz 2-2 Fransa (Maç sonucu)

DÜNYA KUPASI VE AVRUPA ŞAMPİYONASI'NIN EN GOLCÜLERİ

21 – Cristiano Ronaldo
19 – Miroslav Klose
18 – Gerd Müller
16 – Jürgen Klinsmann
15 – Ronaldo


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Portekiz Milli Futbol Takımı
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