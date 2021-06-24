Rekorların efendisi Cristiano Ronaldo! Tarih yazdı…

EURO 2020 F Grubu’nda Fransa ile karşılaşan Portekiz’in kaptanı Cristiano Ronaldo, attığı gollerle kariyerine yeni rekorlar ekledi.

Karşılaşmanın 31. dakikasında penaltıdan attığı golle Portekiz’i 1-0’lık üstünlüğe taşıyan 36 yaşındaki Ronaldo, 60’da bir kez daha penaltı noktasından bu kez 2-2’lik beraberliği sağlayan isim oldu.

KLOSE'Yİ GEÇTİ

Ronaldo bu gollerle, Alman Miroslav Klose’yi (19) geride bırakarak Dünya Kupası (7) ve Avrupa Şampiyonası (14) tarihinde en fazla gol atan Avrupalı oyuncu oldu (21).

Öte yandan Portekiz Milli Takımı ile 109 gole ulaşan Ronaldo, İranlı futbolcu Ali Daei’nin ‘milli takımda en fazla gol atan oyuncu’ rekoruna da ortak oldu.

DÜNYA KUPASI VE AVRUPA ŞAMPİYONASI'NIN EN GOLCÜLERİ

21 – Cristiano Ronaldo

19 – Miroslav Klose

18 – Gerd Müller

16 – Jürgen Klinsmann

15 – Ronaldo



