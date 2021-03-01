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Renkli dövme yaptıracaksanız bu adımlara dikkat! Cildinizdeki renk pigmentleri eğer yoğunsa...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 01.03.2021 15:01 | Son Güncelleme:
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Dövme, kendini ifade etme ve sanatın bir biçimidir. Siyah dövme kendine özgü ve keskin olsa da, renkli dövme kişinin gövdesine yepyeni bir boyut katabilir ve basit siyah dövmenin ötesindeki şeyleri sembolize edebilir. Bununla birlikte, renkli dövme yaptırırken bilmeniz gereken bazı şeyler olduğunu unutmayın.

'Renkli dövme nasıl yapılır, yapılmadan önce nelere dikkat etmek gerekir?', diyenlerdenseniz renkli dövme hakkında bilmeniz gerekenleri adım adım anlattık.

Öncelikle yaptırılacak dövmenin renkli mi siyah-gri mi olacağına yaptıracak kişinin kendisi karar vermelidir. Model belirlendikten sonra, dövmenin siyah - gride daha iyi olacağını düşünüyorsak, dövme yaptıracak kişiyi ona yönlendiriyoruz. Eğer renklide güzel görüneceği düşünülüyorsa yapmaya başlıyoruz.

Dövme yaptıracak kişilerin ellerinde genellikle bir fikir veya taslak olmaktadır. Gelen kişilere yönlendirmelerde bulunmadan, ilk önce onların yaptırmak istediklerini öğrenmemiz gerekiyor. Ellerinde bir model yoksa tasarım aşamasında yardımcı oluyoruz.

Model tam olarak belirlendikten sonra, dövme yapma aşamasına gelmeden önce ilk önce şablonu hazırlanır. Dövme yapılacak kişinin vücudunda gerekli steril işlemleri yapıldıktan sonra modelin transferi gerçekleştirilir. Daha sonra da dövme yapımına başlanır.

RENKLİ DÖVME SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLİR?

Renkli dövme seçiminde kullanılacak renklere dikkat etmek gerekir. Bunda hem renklerin birbiriyle uyumu önemlidir. Aynı zamanda bu renklerin ciltte nasıl duracağı da önemlidir. Örneğin çok esmer kişilerde çok açık renkleri kullanmamak gerekir. O dövme ilk yapıldığı zaman orada iyi durabilir ancak dövme solmaya başladığında tekrar eskisi kadar canlı durmayacaktır. Esmer bir kişide dolgu olarak açık beyaz, açık sarı, açık mavi gibi renkleri genelde kullanmıyoruz. Onun dışında önemli olan renklerin birbiriyle uyumudur. Hangi renkler birbiriyle uyumu olacaksa onları kullanıyoruz.

RENKLİ DÖVMENİN RENKLERİ NASIL BELİRLENİR?

Renkli dövmenin renkleri tamamen modelin nasıl olduğuyla alakalıdır. Renklerin kendi içerisinde birbirleriyle uyumlarıyla alakalıdır. Aynı zamanda o renklerin tende iyileştikten sonra nasıl durabileceği ile de alakalıdır. İlk dövme yapıldığı zaman orada nasıl durduğu aslında çok önemli değildir. Sonuçta bu dövmeyi ömür boyu taşıyorsunuz. O renkler ilk yapıldığı gibi kalmayacaktır. Onun üzerine rötüş yapılsa da, renklerin üzerinden tekrar geçilse de renkler yine eski haline gelecektir. O nedenle esmer kişilerde açık renkler kullanmamaya dikkat ediyoruz.

RENKLİ DÖVME YAPTIRDIKTAN SONRA NELERE DİKKAT EDİLİR?

Renkli dövme ile siyah-gri dövmenin bakımı aslında aynıdır. Dövme bakımında dikkat edilmesi gerekenlerden ilki, ilk 48 saat dövme yaptırılan bölgeye su değmemesidir. Çünkü saf su ve antibakteriyel sular kullanıyoruz, fakat şebeke sularda ne olduğunu bilmediğimiz için enfeksiyon kapma riskine karşı dövme yaptıran kişilere 48 saat banyo yapmamaları gerektiğini söylüyoruz.

10 günlük bir bakım süreci vardır, buna da dikkat edilmelidir. İki gün vazelin, ondan sonraki 8 gün boyunca da merhem kullandırıyoruz. Önemli olan dövmenin 10 gün boyunca kuru bırakılmamasıdır. Dövme kuru bırakılırsa çok daha kısa sürede solgunlaşıp, çok daha kısa sürede kabuk bağlayacaktır. Bu da dövme açısından iyi bir şey değildir.

RENKLİ DÖVME YAPILIRKEN HANGİ RENKLER KULLANILMAZ?

Renkli dövme yapılırken kesinlikle kullanılmayacak denebilen bir renk yoktur. Sadece büyük dolgu yapılan alanlarda beyaz, sarı, açık mavi gibi renkleri çok fazla kullanmamaya özen gösteriyoruz. Çünkü o renkler ilk yapıldığı zamanki gibi kalmaz, çok daha kısa sürede çok daha solgun hale gelir. Onun dışında kullanmadığımız fosforlu boyalar vardır. Kanserojen madde içerdiğinden dolayı fazla kullanılmasını tavsiye etmeyiz.

Kırmızı renk bazı ciltlerde alerjik reaksiyon gösterebilir. Ama bu kesinlikle ciddi bir reaksiyon değildir, içinde demir oranı fazla olduğu için böyle bir durum oluşur. Bazı ciltlerde ufak tefek sivilcelere yol açabilir. Diğer renklerin kullanılmasında bir sakınca yoktur.

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RENKLİ DÖVME SOLAR MI?

Renkli dövme siyah-gri dövmeye göre çok daha kısa sürede daha solgun görünmeye başlıyor. İkisinin de üzerini bir süre sonra tekrar deri kapladığı için, dövme hiçbir zaman ilk yapıldığı gibi kalmaz. Ancak renkli dövmenin pigmenti siyah kadar yoğun olmadığı için, bir süre sonra çok daha solgun görünmesine neden oluyor.

Bu durum ciltle de alakalıdır. Cildinizdeki renk pigmentleri eğer yoğunsa, beyaz tenli bir insan olsanız bile dövmeniz kısa sürede daha solgun hale gelebilir. Bunu önceden kestirebilmek mümkün değildir, dövme yaptıracak kişinin cildiyle alakalı bir durumdur.

Dövmeye rötuş gerekmiyorsa tekrar dövmenin üzerinden geçilmesine gerek olmayacaktır. Çünkü aynı yere tekrar boya vermek doğru bir şey değildir. Uzun süre sonra kaşıntıya ve deri üzerinde kabarıklığa sebep olabilir. Dövmenin üzerinden uzun süre geçtikten sonra tekrar aynı uygulama yapılmasına gerek yoktur, çünkü dövme yine eski haline gelecektir.

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