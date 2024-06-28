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Renkli saçlarından vazgeçti... Megan Fox değişimiyle yine dikkat çekti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.06.2024 09:37
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Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Megan Fox, birkaç ay saçlarını önce pembeye ardından maviye boyamıştı. Ünlü oyuncu şimdi de doğal haline geri döndü. Megan Fox değişimiyle yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Renkli saçlarından vazgeçti... Megan Fox değişimiyle yine dikkat çekti

Özel hayatı ve iddialı tarzıyla adından sıkça söz ettiren Hollywood yıldızı Megan Fox, birkaç ay önce saçlarını pembeye boyatmıştı. Radikal kararın ardından da saçlarını maviye boyatan Fox, eski haline geri döndü.

Saçlarını yeniden koyu kahverengiye boyatan ünlü oyuncu, yeni imajıyla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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DOLGULARINI ERİTTİ

Instagram hesabından bütün gönderilerini kaldıran ünlü isim uzun bir sürenin ardından kameralara yakalandı. Megan Fox'un çene, dudak dolgularının bir kısmını da erittiği görüldü.

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YORUM YAĞDI

Megan Fox, Kaliforniya'da pijamalarını ve retro Public Enemy tasarım tişörtünü giyerek alişverişe çıktı. Ünlü ismi görenler; 'Bu hali çok iyi', 'Efsane geri dönmüş' gibi yorumlarda bulundu.

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Express


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Megan Fox
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