Reşit bile değil! 9 yaşındaki kızını bıçak altına yatırdı: ''Bir kızın ihtiyacı olan şey bu!''

18 yaşına kadar tek göz kapağı ile büyüyen, sonrasında estetik operasyon ile bu durumu değiştiren ve bu sebeple hep çift göz kapağı olan kız kardeşinin daha güzel olduğunu düşünen Rucchi isimli genç anne, 9 yaşındaki kızını güzel görünmesi için çift göz kapağı estetiği yaptırmaya ikna etti.

CAN ATIYORDU

''Bir kızın çift göz kapağına ihtiyacı vardır. Güzel olduğunu düşündüğüm, tek göz kapağı olan bir kız bile görmedim.'' dye konuşan Rucchi'nin küçük kızı Micchi de, yaşına rağmen bu acı verici ameliyatı geçirmek için can atıyordu.

DİK DİK BAKIYOR GİBİ GÖRÜNMEYECEK

Küçük kız, gözleri çok dar olduğu için estetik ameliyat olmak istediğini ve insanlara dik dik bakıyor gibi göründüğünü söyledi. Beş çocuk annesi Rucchi de, kızının gözlerindeki bu durumu bir kompleks haline getirerek büyümesini istemediğini ve olumlu bir etki yaratmak için bu ameliyata teşvik ettiğini söyledi.

20 DAKİKA DEĞİL 2 SAAT SÜRDÜ

Micchi'nin 20 dakika sürmesi gereken ameliyatı tam iki saat sürdü ve anestezi de işe yaramadı. Ancak sonunda operasyon başarıyla tamamlandı. Japonya'da reşit olmayanlar için plastik cerrahi, ebeveynlerinin izni olduğu sürece yasaldır. Ayrıca ülke, en fazla plastik cerrahi prosedürüne sahip olan ülkeler arasında dünyada 4. sırada yer alır.



