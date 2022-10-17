Resmen dolandırılıyoruz! Sahte zeytinyağlarını anlamak için...

Fıstık, bal, tereyağ gibi yüksek fiyata satılan yiyeceklerin sahteleri çok daha uygun fiyata satılıyor. Sahte besinler arasında bulunan zeytinyağları sağlık için risk oluşturabiliyor. Alınan zeytinyağının hakiki olmasına dikkat etmek gerekiyor. Dışarıdan daha uygun fiyata aldığınız zeytinyağının gerçekliğinden şüphe mi ediyorsunuz? Yemeden önce hemen bu testi uygulamalısınız.

SAHTE ZEYTİNYAĞI NASIL ANLAŞILIR?

Yarım çay bardağı zeytinyağının üzerine bir miktar tuz ruhu ekleyin ve çay kaşığı ile karıştırmaya başlayın yaklaşık bir dakika kadar karıştırdıktan sonra bardağın içindeki karışım renk değiştiriyorsa zeytinyağınız sahtedir.

KATKISIZ ZEYTİNYAĞI BUZDOLABINDA DONAR

Zeytinyağı artı 4-5 derecede bulanıklaşır, 0 derece ile 6 derece arasında ise donar. Oda ısısında normal haline döner. Yağın donması kalitesini etkilemez. Aldığınız yağın bir örneğini buzdolabına koyun, donmasını bekleyin. Yağ katkısız ise tamamının katılaşması beklenir. Donmayan kısım varsa katkılı olduğunu anlarsınız.

