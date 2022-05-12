Resmen katliam! ''Şeytanlar ele geçirdi'' dedi ve...

Kısa süre önce Kansas'tan Los Angeles'a taşınan Flores, çocukları Natalie Flores, Kevin Yanez ve Nathan Yanez'i öldürmekle suçlandı. Olayın ardından İncil'in bir kopyası ve bir mumla girdiğini bir komşusunun evine girip dikkat çekimce yetkililere bildirildi ve yerel bir hastaneye götürüldü.

HALA İNCİL'İNİ İSTİYORDU

Komşu Prisila Canales, Cumartesi gecesi geç saatlerde Flores'in çığlıklarını duyduğunu söyledi. Flores'in İncil okumak ve mum yakmak için yan komşusunun bahçesine yürüdüğünü gören kadın, komşusunun ''Ailem beni taciz ediyor!'' diye bağırdığını belirtti ve onun hastaneye kaldırıldığı ana şahitlik ettiğini anlattı. Sedyedeyken bile İncil'ini istediğini söyledi.

OĞLU DA YARDIM ETMİŞ

Aynı sabah Flores'in genç oğlunun ihbarda bulunmasının ardından polis memurları Flores'in evine müdahale etti. O sırada Flores'in 16 yaşındaki oğlu gözaltına alındı. Yetkililer, akşam saatlerinde Flores'in kendi çocuklarını öldürdüğünü kabul ettikten sonra tutuklandığını söyledi. Genç kadın, Çarşamba günü mahkemeye çıktı. Mahkemede 16 yaşındaki oğlu tarafından cinayetlerde kendisine yardım edildiğini iddia etti.

HAPİSHANEDE MAHKEMEYİ BEKLİYORLAR

Mahkeme sırasında Flores, duruşmasını ertelemek istediğini söyledi. Yargıç David Yaroslovsky talebi kabul etti ve kefaletini 6 milyon dolar olarak belirledi. Flores, şimdi kadın hapishanesinde tutuluyor ve Ağustos ayında tekrar mahkemeye çıkacak.

Flores'in ismi açıklanmayan 16 yaşındaki oğlu ise, çocuk mahkemesinde, korkunç cinayetlerden birinde annesine yardım etme suçunu reddetti. Şimdi Sylmar Çocuk Salonunda tutuluyor. Genç, 25 Mayıs'ta yeniden çocuk mahkemesine çıkacak.

''DİNDAR DEĞİLDİ''

Flores'in, 2005 yılında boşandığı eski eşi Jacob Corona olaydan bir hafta önce Flores'in onu aradığını ve din hakkında saçma sapan konuşmaya başladığını söyledi. Flores ile bir çocuğu olduğunu ancak olayda çocuğun zarar görmediğini sözlerine ekledi. Çocuk şüpheliyle yaşamıyordu. Corona, Flores'in öncesinde dindar biri olmadığını ama son zamanlarda hep Tanrı'dan ve ölümden bahsettiğini ekledi.



