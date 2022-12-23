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  4. Resmen nokta atışı yaptı! 6 bilet almıştı hepsine büyük ikramiye çıktı... “Sezgilerimi kullandım”

Resmen nokta atışı yaptı! 6 bilet almıştı hepsine büyük ikramiye çıktı... “Sezgilerimi kullandım”

23.12.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Vietnam gazisi Raymond Roberts isimli bir adam tam 20 yıldır yaptığı gibi yine şans oyunu oynamaya karar verdi. Ancak bu kez sezgilerini dinleyen Raymond yıl dönümleri ve doğum günlerinden oluşan özel gün kombinasyonları yaparak 6 tane bilet satın aldı. Raymond’un satın aldığı 6 bilete de büyük ikramiyeni çıkması herkesi şaşkına çevirdi.

Resmen nokta atışı yaptı! 6 bilet almıştı hepsine büyük ikramiye çıktı... “Sezgilerimi kullandım”

BBC’de yer alan habere göre Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Raymond Roberts isimli bir adam Massachusetts şehrindeki bir bayiden 6 bilet satın aldı. İçinden bir sesin kendisine 6 bilet almasını söylediğini dile getiren Roberts, “Sezgilerimi kullandım” dedi ve bilet seçimlerinde ise yıl dönümü ve doğum günlerinden oluşan rakamların kombinasyonunu tercih etti. 6 biletin hepsine büyük ikramiye çıktı

20 YIL BOYUNCA ÖDEME YAPILACAK

Vietnam gazisi Roberts, yaklaşık 2 milyon dolar ile kendisine 20 yıl boyunca yapılacak yıllık 25 bin dolarlık ödemenin sahibi oldu. Raymond başlangıç olarak kendisine bir motosiklet satın almaya karar verdi.

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