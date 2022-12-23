Resmen nokta atışı yaptı! 6 bilet almıştı hepsine büyük ikramiye çıktı... “Sezgilerimi kullandım”

BBC’de yer alan habere göre Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Raymond Roberts isimli bir adam Massachusetts şehrindeki bir bayiden 6 bilet satın aldı. İçinden bir sesin kendisine 6 bilet almasını söylediğini dile getiren Roberts, “Sezgilerimi kullandım” dedi ve bilet seçimlerinde ise yıl dönümü ve doğum günlerinden oluşan rakamların kombinasyonunu tercih etti. 6 biletin hepsine büyük ikramiye çıktı

20 YIL BOYUNCA ÖDEME YAPILACAK

Vietnam gazisi Roberts, yaklaşık 2 milyon dolar ile kendisine 20 yıl boyunca yapılacak yıllık 25 bin dolarlık ödemenin sahibi oldu. Raymond başlangıç olarak kendisine bir motosiklet satın almaya karar verdi.