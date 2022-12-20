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Almanya’da büyük ikramiyeyi kazanan Kürşat Yıldırım, Malatya’dan badem tarlası satın aldı! “Bir kilosu 10 eurodan satarsam...”

20.12.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’nın Dortmund şehrinde yaşayan “Çiko” lakabıyla bilinen Türk asıllı Kürşat Yıldırım 10 milyon euroluk büyük ikramiyeyi kazanarak dünya manşetlerindeki yerini almıştı. Almanya’da bir fabrikada işçi olarak çalışan Yıldırım yatırım amacıyla Malatya’dan tarla badem tarlası satın aldığını açıkladı. Malatya’da 6 bin badem ağacının dikili olduğu 200 dönümlük bir arazi satın alan Yıldırım, “Uzmanlardan tavsiye aldım ve bunun iyi bir anlaşma olduğuna eminim” dedi.

Almanya’da büyük ikramiyeyi kazanan Kürşat Yıldırım, Malatya’dan badem tarlası satın aldı! “Bir kilosu 10 eurodan satarsam...”

Dortmund’da bir çelik fabrikasında vinç operatörü olarak çalışan Kürşat Yıldırım geçtiğimiz günlerde Almanya’daki 10 milyon euroluk (yaklaşık 193 milyon 400 bin TL) büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Büyük ikramiyeyi kazanmasının sonrasında işinden ayrılan Yıldırım kendisine iki tane lüks otomobil satın almıştı. Yıldırım’ın yeni yatırımı ise Malatya’da 6 bin badem ağacının dikili olduğu 200 dönümlük bir arazi satın almak oldu. Almanya’nın en çok okunan gazetelerinden Bild’e konuşan Yıldırım, yatırımının detaylarından bahsetti.

“İYİ BİR YATIRIM”

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42 yaşındaki Kürşat Yıldırım Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada, tarladan yıllık 50 ton hasat elde etmeyi planladığını söyledi. Uzmanlardan yatırı tavsiyesi aldığını dile getiren Yıldırım, “Uzmanlardan tavsiye aldım ve iyi bir yatıyorum. Bir kilosu 10 eurodan satarsam yılda toplam yarım milyon euro gelir elde edeceğim. Üretim ve hasatla deneyimli çiftçilik ilgilenecek” dedi.

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Badem tarlasındaki yatırımının sonrasına gözünü gayrimenkule çevirdiğini ifade eden Yıldırım, “Badem tarlası sadece projelerimden biri. İnsanların çoğu ikramiyeyi düzgün bir şekilde kullanamayacağımı düşünüyor. Emlak alanında yatırım yapmak istiyorum” diye konuştu.

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Almanya badem büyük ikramiye

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