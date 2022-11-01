Civciv kostümüyle kimliğini gizledi! 30 milyon dolarlık büyük ikramiyeyi kazanan adam eşinden ve çocuklarından böyle kaçtı

Nanning Evening News'in bildirdiğine göre, Guangxi’nin güney bölgesindeki Nannig’de yaşayan Bay Li, 2019 yılında şanslı numaraları tahmin ederek büyük ikramiyenin sahibi oldu. Piyango ofisine tek başına giden yüzünü gizlemek için bir civciv kostümüyle gelen Bay Li, 3 yılın sonunda 219 milyon yuan (30 milyon dolar) kazandığını eşinden ve çocuğundan gizlediğini söyledi.

“ÇALIŞMAYACAKLARINDAN KORKTUM”

Nanning Evening News'e yaptığı açıklamada Bay Li, büyük ikramiyeyi kazandığını söylememe nedeni olarak ise çocuklarının ve karısının tembelleşmemesini gösterdi. Hayır kurumuna büyük ikramiyenin 5 milyon yuanını bağışladığını ifade eden Li, “Karıma ve çocuklarıma büyük ikramiyeyi kazandığımı söylemedim. Çünkü çalışmayacaklarından korktum ve tembelleşmelerini istemedim. Bağış yaptım ancak paranın geri kalanıyla ne yapacağımı bilmiyorum” dedi.

Büyük ikramiye için yıllardır aynı rakamları oynadığını ifade eden Li, “İkramiyeyi almadan önce otelde kaldım çünkü dışarı çıkmaktan endişe ettim. Biletimi kaybetmek beni her zaman korkuttu. ‘2, 15, 19, 26, 27, 29’ numaralarıyla kazandım” diye konuştu.