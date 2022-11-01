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Civciv kostümüyle kimliğini gizledi! 30 milyon dolarlık büyük ikramiyeyi kazanan adam eşinden ve çocuklarından böyle kaçtı

01.11.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmi yalnız Bay Li olarak açıklanan Çinli bir adam 2019 yılındaki büyük ikramiyeyi kazanarak 30 milyon dolarlık para ödülünün sahibi oldu. Ancak adamın kimliğini gizlemek için sarı bir civcic kostümü giyerek para ödülünü almaya gelmesi herkesi şaşırttı. Eşinden ve çocuklarından büyük ikramiyeyi kazandığını sakladığını ifade eden Li, “Onlara söylemedim” diyerek dünya basınında gündem oldu.

Civciv kostümüyle kimliğini gizledi! 30 milyon dolarlık büyük ikramiyeyi kazanan adam eşinden ve çocuklarından böyle kaçtı

Nanning Evening News'in bildirdiğine göre, Guangxi’nin güney bölgesindeki Nannig’de yaşayan Bay Li, 2019 yılında şanslı numaraları tahmin ederek büyük ikramiyenin sahibi oldu. Piyango ofisine tek başına giden yüzünü gizlemek için bir civciv kostümüyle gelen Bay Li, 3 yılın sonunda 219 milyon yuan (30 milyon dolar) kazandığını eşinden ve çocuğundan gizlediğini söyledi.

“ÇALIŞMAYACAKLARINDAN KORKTUM”

Nanning Evening News'e yaptığı açıklamada Bay Li, büyük ikramiyeyi kazandığını söylememe nedeni olarak ise çocuklarının ve karısının tembelleşmemesini gösterdi. Hayır kurumuna büyük ikramiyenin 5 milyon yuanını bağışladığını ifade eden Li, “Karıma ve çocuklarıma büyük ikramiyeyi kazandığımı söylemedim. Çünkü çalışmayacaklarından korktum ve tembelleşmelerini istemedim. Bağış yaptım ancak paranın geri kalanıyla ne yapacağımı bilmiyorum” dedi.

Büyük ikramiye için yıllardır aynı rakamları oynadığını ifade eden Li, “İkramiyeyi almadan önce otelde kaldım çünkü dışarı çıkmaktan endişe ettim. Biletimi kaybetmek beni her zaman korkuttu. ‘2, 15, 19, 26, 27, 29’ numaralarıyla kazandım” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Çin ikramiye

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