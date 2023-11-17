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Resmi Gazete'de yayımlandı! O illerdeki üniversite öğrencilerinden katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacak

17.11.2023 06:25 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle, kendisi veya ailesi Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen illerde oturan üniversite öğrencilerinden ve OHAL bölgesinde örgün öğretimine devam eden öğrencilerden öğrenim ücreti ve katkı payı alınmayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 6 Şubat depremleri nedeniyle ailesi veya kendisi OHAL ilan edilen illerde ikamet eden üniversite öğrencileri ile OHAL bölgesinde örgün öğretimine devam eden öğrencilerden öğrenim ücreti ve katkı payı alınmayacak. Ayrıca 2023 -2024 Öğretim Yılı için ikinci öğretim ücretini ödemiş öğrencilerin ise ödediği miktar yükseköğretim kurumları tarafından iade edilecek.

Söz konusu karara göre ayrıca 2023 -2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi'nde ailesi veya kendisi Filistin'in Gazze şehrinde ikamet eden ve Türkiye'deki herhangi bir yüksek öğretim kurumunda eğitimine devam eden önlisans ve lisan öğrencilerinin ödemesi gereken öğrenim ücreti de devlet tarafından karşılanacak.

Kaynak: DHA

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