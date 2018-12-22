TREND

Restoranda tezgahın üzerinde su içen fare müşteri tarafından fark edildi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 22.12.2018 10:59 | Son Güncelleme

Çin'de bulunan bir restoranda cirit atan fare müşterinin dikkati sayesinde fark edildi. Tezgahın üzerinde bulunan bir kasenin içinden su içerken görüntülenen fare bölgede büyük ses getirdi.

Çin'nin Jiaxing şehrinde bulunan bir restoran müşterinin çektiği video olay oldu. Yiyeceklerin olduğu tezgaha çıkan bir fare, açıkta bulunan kaseden su içerken yakalandı.

Bir müşterinin dikkati sayesinde yakaladığı videoda tezgahın üzerine yerleştirilen bir kaseden farenin su içtiği görülüyor. Ortaya çıkan bu görüntü sonrasında restoran sahibi farenin normalde olmadığını, temizlik kontrollerinden sonra farklı bir bölgeden düşmüş olabileceğini savundu. Geçtiğimiz hafta yayılan video o bölgede büyük bir ses getirirken sosyal medyada da kısa sürede çok izlenenler arasında yer aldı.

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
Ağaç keserken hesabı ters gidince...Ağaç keserken hesabı ters gidince...
Bir drone, uçağa ne kadar zarar verebilir?Bir drone, uçağa ne kadar zarar verebilir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fare çin restoran

En Çok Okunan Trend Haberler

Dondurmak istediği spermi için intihara kalkıştı

Dondurmak istediği spermi için intihara kalkıştı

İnce belli olmak için kaburgalarını bile aldırmıştı! Ne yaptın kendine Sophia Vegas!

İnce belli olmak için kaburgalarını bile aldırmıştı! Ne yaptın kendine Sophia Vegas!

Bodrum'da yol ortasında iguana görenler şoke oldu!

Bodrum'da yol ortasında iguana görenler şoke oldu!

Diz çöktürülerek özür diletilen kabin amirine rekor tazminat

Diz çöktürülerek özür diletilen kabin amirine rekor tazminat

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Babası iki yaşında odun sobasına attı! Şimdi küllerinden doğdu

Babası iki yaşında odun sobasına attı! Şimdi küllerinden doğdu

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

15 yaşındaki çocuk, annesinin alkışları eşliğinde 14. kattan aşağı atladı

15 yaşındaki çocuk, annesinin alkışları eşliğinde 14. kattan aşağı atladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kasiyer kadın adamın istediğini reddedince dehşeti yaşadı

Adamın isteğini reddedince dehşeti yaşadı

Ağacı kesen adamın hesabı yanlış gidince hazin sonu yaşadı

Ağaç keserken hesabı ters gidince...

Drone ile uçak kanadının çarpışmasını test ettiler

Bir drone, uçağa ne kadar zarar verebilir?

Müziğe kendisini kaptırıp çoştukça çoşan adam

Müziğe kapılıp coştukça coştu

El sıkışmak vatandaşlık şartı oldu!

El sıkışmak vatandaşlık şartı oldu!

Araç tünele girerken bir anda uçmaya başladı

Araç bir anda uçmaya başladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.