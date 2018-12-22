Restoranda tezgahın üzerinde su içen fare müşteri tarafından fark edildi

Çin'nin Jiaxing şehrinde bulunan bir restoran müşterinin çektiği video olay oldu. Yiyeceklerin olduğu tezgaha çıkan bir fare, açıkta bulunan kaseden su içerken yakalandı.

Bir müşterinin dikkati sayesinde yakaladığı videoda tezgahın üzerine yerleştirilen bir kaseden farenin su içtiği görülüyor. Ortaya çıkan bu görüntü sonrasında restoran sahibi farenin normalde olmadığını, temizlik kontrollerinden sonra farklı bir bölgeden düşmüş olabileceğini savundu. Geçtiğimiz hafta yayılan video o bölgede büyük bir ses getirirken sosyal medyada da kısa sürede çok izlenenler arasında yer aldı.

