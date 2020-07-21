Revani tarifi: Kabardıkça iştahları kabartır

Lezzeti büyüleyen kolay revani tarifi ile harikalar yaratacaksınız. Sünger gibi pofuduk, görüntüsüyle ağızları sulandırmaya yetecek bu mükemmel tatlıyı yapmak için adımları takip etmeniz yeterli. En güzel revani nasıl yapılır sorunun en pratik cevabı için tarifteki adımları takip edip, püf noktaları okumayı unutmayın. 2019 yılında ülkemizde en çok aratılan tatlı olan revaniye olan ilgil günden güne artmaya devam ediyor. Kabardıkça iştahları kabartan nefis revani tatlısı için haydi mutfağa...

REVANİ TATLISI MALZEMELERİ

Yaklaşık 8 porsiyon çıkarabileceğiniz yapımı oldukça pratik olan revani tatlısı için 1 saatinizi ayırmanız yeterli. Buradaki malzemeler için orta boy borcam veya fırın tepsisi kullanabilirsiniz.

3 adet organik yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

1,5 su bardağı irmik

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi

REVANİ ŞERBETİ İÇİN

3 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

Yarım limon suyu

REVANİ NASIL YAPILIR?

Revani tatlısı tarifini şerbetinden yapmaya başlıyoruz.

Şeker ve suyu bir tencereye alın, tahta kaşık yardımıyla şeker eriyene kadar karıştırın.

Şerbeti ocağa alın, kaynadıktan sonra altını kısın ve 15 dakika daha kaynamaya bırakın.

Sonra yarım limon suyunu şerbete ekleyin.

Revani şerbetinin altını kapadıktan sonra oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Derin bir kaba yumurtaları ve şekeri koyup köpük köpük olana kadar çırpalım.

Revani harcının üzerine irmiği, yoğurdu, sıvı yağı, limon kabuğu rendesini ilave edip iyice karıştıralım.

Son olarak un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyerek karıştırmaya devam edelim.

Revani harcını yağlanmış borcama veya fırın tepsisine dökelim.

Önceden 170 derecede ısıtılmış fırında üstü kızarana dek yaklaşık 30 dakika kontrol ederek pişirelim.

İlk sıcağını atan revaniyi dilimledikten sonra oda sıcaklığında soğumuş şerbetini dökelim.

1-2 saat dinlendirdikten sonra revani tatlısını servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

REVANİ TATLISI SUNUMLARI

Revani tatlısını üzrerine hindistan cevizi veya çekilmiş Antep fıstığı serperek servis edebilirsiniz.

Şerbetini döküp, 1-2 saat beklettiğiniz revaninin üzerini krem şanti ile süsleyebilirsiniz.

REVANİ TARİFİ PÜF NOKTALARI

Revani malzemelerinin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin.

Revaniyi buzdolabına koyarsanız şekerlenecektir. Bunun yerine soğuk ve kuru bir ortamda muhafaza ediniz.