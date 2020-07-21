Revani tarifi: Kabardıkça iştahları kabartır

Lezzeti büyüleyen kolay revani tarifi ile harikalar yaratacaksınız. Sünger gibi pofuduk, görüntüsüyle ağızları sulandırmaya yetecek bu mükemmel tatlıyı yapmak için adımları takip etmeniz yeterli. En güzel revani nasıl yapılır sorunun en pratik cevabı için tarifteki adımları takip edip, püf noktaları okumayı unutmayın. 2019 yılında ülkemizde en çok aratılan tatlı olan revaniye olan ilgil günden güne artmaya devam ediyor. Kabardıkça iştahları kabartan nefis revani tatlısı için haydi mutfağa...
Yaklaşık 8 porsiyon çıkarabileceğiniz yapımı oldukça pratik olan revani tatlısı için 1 saatinizi ayırmanız yeterli. Buradaki malzemeler için orta boy borcam veya fırın tepsisi kullanabilirsiniz.
Afiyet olsun.
Revani tatlısını üzrerine hindistan cevizi veya çekilmiş Antep fıstığı serperek servis edebilirsiniz.
Şerbetini döküp, 1-2 saat beklettiğiniz revaninin üzerini krem şanti ile süsleyebilirsiniz.
Revani malzemelerinin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin.
Revaniyi buzdolabına koyarsanız şekerlenecektir. Bunun yerine soğuk ve kuru bir ortamda muhafaza ediniz.
Klasik revani tatlısı ile beraber son yıllarda limonlu revani, haşhaşlı revani ve portakallı revani tatlısı da çokça tercih edilmekte.
Revaninin arasına veya tabanına muhallebi dökerek, muhallebili revani yapabilirsiniz.
Albenisi yüksek bir görüntü elde etmek isterseniz mavi haşhaşlı revani tatlısını deneyebilirsiniz.
Yaz aylarında revani ile birlikte soğuk bir bardak limonata ve dondurma tercih edebilirsiniz.
Kış aylarında ise çay ve taze kaymakla birlikte revani tatlısını tüketebilirsiniz.
Orta boy bir porsiyon revaninin kalorisi ortalama 700 kaloridir.
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