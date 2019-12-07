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Reynmen'den yeni yaşa yeni imaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 15:14 | Son Güncelleme

Reynmen olarak bilinen sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, yeni yaşına farklı bir tarzla girdi. 6 Aralık 1995 doğumlu Reynmen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Reynmen'den yeni yaşa yeni imaj

YouTuber olarak başladığı serüvene, her ne kadar şarkıcı değilim dese de, şarkı söyleyerek devam eden Reynmen dün doğum gününü kutladı. Ünlü fenomen, doğum gününü Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla la duyururuken, tarzıyla da ses getirmeyi başardı.

Reynmen-2

24 yaşına basan ünlü Youtuber paylaştığı fotoğraf ile herkesi şoke etti. Reynmen’in paylaştığı fotoğraftaki farklı tarzı takipçilerinin dikkatini çekti. Hakan Akkaya’nın tasarladığı koleksiyon içerisinde poz verdiği görüntüyü takipçilerine paylaşan ünlü Youtuber birçok kişiden doğum günü mesajı aldı.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
uzaktan metine yakından dörüme benzemiş
bu ne şimdi gençliğe bak yazık
O da parayı bulduğunu ima etti. Bu çetrefilli yolda başarılar...
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