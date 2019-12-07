Reynmen'den yeni yaşa yeni imaj

YouTuber olarak başladığı serüvene, her ne kadar şarkıcı değilim dese de, şarkı söyleyerek devam eden Reynmen dün doğum gününü kutladı. Ünlü fenomen, doğum gününü Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla la duyururuken, tarzıyla da ses getirmeyi başardı.

24 yaşına basan ünlü Youtuber paylaştığı fotoğraf ile herkesi şoke etti. Reynmen’in paylaştığı fotoğraftaki farklı tarzı takipçilerinin dikkatini çekti. Hakan Akkaya’nın tasarladığı koleksiyon içerisinde poz verdiği görüntüyü takipçilerine paylaşan ünlü Youtuber birçok kişiden doğum günü mesajı aldı.

