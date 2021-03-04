MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Reynmen'e şok! Bircan Bali'ye hakaret ettiği için...

Reynmen'e şok! Bircan Bali'ye hakaret ettiği için...

04.03.2021 13:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Reynmen'e şok! Bircan Bali'ye hakaret ettiği için...

"Reynmen" olarak tanınan şarkıcı Yusuf Aktaş hakkında, sunucu Bircan Bali'ye hakaret edip, tehditte bulunduğu iddiasıyla 4 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle iddianame hazırlandı.

Reynmen ve Bircan Bali arasındaki gerilim mahkemeye taşındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sunucu Bircan Bali'nin, "Reynmen" olarak bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş aleyhine, hakaret edip tehditte bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Bali'nin dilekçesinde, "Yusuf Aktaş'ın 13 Ocak 2021'de sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinden, kendisine yönelik video ve yazılar paylaşarak, 'Leşsiniz, siz iki iğrenç insan ucuzsunuz...' gibi ifadeler kullandığını belirttiği anlatılan iddianamede, Bali'nin dilekçesinde, "Şarkıcı Aktaş'ın 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından yargılanmasını istediği" dile getirildi.

Suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldığı ve şüpheli Aktaş'ın savcılıkça ifadesinin alındığı kaydedilen iddianamede, bu kişinin de, "Bircan Bali'nin kendisi hakkında kasıtlı şekilde, sürekli milyonlara ulaşan hakaret içerikli yayınlar yapması üzerine yalnızca kendisini savunma ve anlatabilme amacıyla söz konusu ifadeleri kullandığı ve hakaret kastının olmadığı" savunmasını yaptığı ifade edildi.

Suçun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle tarafların uzlaştırmacıyla görüştürüldüğü ancak uzlaşma sağlanamadığı vurgulanan iddianamede, şarkıcı Aktaş'ın "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 9,5 aydan, 4 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talebiyle yargılanması istendi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Paylaşımı olay oldu! 'Böyle çok mutluyum'Paylaşımı olay oldu! 'Böyle çok mutluyum'
O da Survivor'a gidiyor! Yaşı merak edildiO da Survivor'a gidiyor! Yaşı merak edildi
Anahtar Kelimeler:
Bircan Bali Reynmen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler: Türkiye'nin geleceğinde bu partiye yer yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler: Türkiye'nin geleceğinde bu partiye yer yok

Aman dikkat! Ağzında tek dişi kalmadı

Aman dikkat! Ağzında tek dişi kalmadı

Sevilen dizi için şaşırtan final kararı! Ekrana veda ediyor

Sevilen dizi için şaşırtan final kararı! Ekrana veda ediyor

Regl, ağda ve iç çamaşırı detayı... Her şeyi anlattı

Regl, ağda ve iç çamaşırı detayı... Her şeyi anlattı

Tarlasında buldu, 180 bin dolara sattı

Tarlasında buldu, 180 bin dolara sattı

50 il için uyarı geldi: Dikkat edilmezse kırmızıya boyanır

50 il için uyarı geldi: Dikkat edilmezse kırmızıya boyanır

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Şubat'ta denize girdi; göğüs uçları olay oldu

Şubat'ta denize girdi; göğüs uçları olay oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

Duş alırken paylaştı! Tepki çekti

Duş alırken paylaştı! Tepki çekti

Diğer Haberler

Irina Shayk özel hayatını anlatmıyor! 'İçimde yaşadığım şeyler'

Özel hayat açıklaması gündem oldu

Carmen Electra’nın dönüşü muhteşem oldu

Dönüşü muhteşem oldu! 'Şeytanla anlaşma mı yaptın?'

Çukur dizisine yeni oyuncu! Çağla Demir paylaşımlarıyla dikkat çekti

Çukur'un yeni transferi pozlarıyla olay oldu

Esra Dermancıoğlu aşkı Clubhouse’da buldu! İşte genç sevgilisi

15 yaş küçük sevgili! Yakışıklı oyuncu önce paylaştı...

Aslı Enver'den Murat Boz açıklaması! 'Yalnızım'

Paylaşımı olay oldu! 'Böyle çok mutluyum'

Demi Rose mutfak tezgahına çıktı

Şaşırtmıyor! Mutfak tezgahından paylaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.