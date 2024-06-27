Reynmen Hamburg sokaklarında Cenk Tosun'u gördü! Sarılıp golü sordu: 'Topu aldığımda...'

A Milli Takım, EURO 2024'te tur biletini almak için sahaya çıktı. F Grubu'ndaki son maçında Çekya ile karşılaşan A Milli Takımımız, 2-1 biten maçın ardından EURO 2024'te son 16 takım arasına kalmayı başardı.

Çekya'yı yıkan gölü 90+5'te Cenk Tosun atmayı başardı. Bu gol skoru 2-1 belirlerken sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

ONU GÖRÜNCE SARILIP GOLÜ SORDU

Ünlü şarkıcı Reynmen ise Hamburg sokaklarında Cenk Tosun'u gördü. Reynmen Tosun'a 'o son dakika golü ile neler hissettiniz? Ne oldu, ne geçti aklınızdan?' diye sordu.

'TOPU ALDIĞIMDA...'

Cenk Tosun ise “Topu aldığımda oraya vurmayı hayal ettim zaten! Tam da istediğim gibi oldu” diyerek yanıt verdi.







