Reynmen'in ayakkabısının fiyatı olay oldu

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinin başında gelen YouTuber Reynmen'in bu kez giydiği ayakkabı gündem oldu.

Dış görünüşüne fazlasıyla önem veren Reynmen'in giydiği ayakkabının fiyatının 7.250 TL olduğu ortaya çıktı.

Reynmen'in giydiği ayakkabının asgari ücretle çalışan bir vatandaşın 3 aylık maaşından daha fazla olması tartışma konusu oldu.

Reynmen'in pahalı ayakkabasını gören bazı sosyal medya kullanıcıları, "Biz alışverişe giderken 40 kere düşünüyoruz bazıları da bir ayakkabıya ufak bir servet ödeyebiliyor" yorumlarında bulundu.



