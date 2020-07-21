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Reynmen jet ski kazasından sonra akıllandı! 'Hayata tekrar bağlandım'

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 12:17 | Son Güncelleme

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk iddialarıyla magazin gündemine gelen Reynmen (Yusuf Aktaş) geçirdiği jet ski kazasından sonra işlerine yoğunlaştığını duyurdu. Gerçek adı Yusuf Aktaş olan Reynmen lakaplı Youtuber yaptığı şarkılar ile bir anda popülerliğini arttırdı. Reynmen kazanın ardından takipçilerine yeni projelerini müjdeleyerek “buralardayım” mesajını verdi.

Reynmen jet ski kazasından sonra akıllandı! 'Hayata tekrar bağlandım'

Ela, Leila, Derdim Olsun ve Voyvoy şarkılarıyla Youtube Türkiye trendlerine girmeyi başaran Reynmen genç neslin en çok dinlenen şarkıcıları arasında yerini aldı. Reynmen’in son hiti “Radyoda Neşet” şarkısının “Koronavirüs bestesine” dönüşmesiyle beraber Youtuber’a olan ilgi daha da arttı.

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Sosyal medyada kendine has üslubu ve dobralığı ile tanınan Reynmen ve İbrahim Tilaver jet ski kazası geçirdi. Kendisi gibi Youtuber olan İbrahim Tilaver ile denizde çarpıştıklarını söyleyen Reynmen “hayattayım” diyerek hayranlarının yüreğine su serpti. Çarpışmanın sonucunda Reynmen’in başı, İbrahim Tilaver’in ise çenesi yarıldı. Reynmen’in başı için dikiş atılırken ikili sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtmek için hastanede çekilen bir fotoğraf yayınladı.

İHTİYACIM OLAN KAFAMI YARMAKMIŞ!

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Kazanın ardından takipçilerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Reynmen söyledikleri ile herkesi şaşırttı. Esprili tavrı ile bilinen Reynmen kazanın sonrasında açıklama yapmayı seçti. Sosyal medya hesabından attığı fotoğrafa “Birkaç işim vardı hem de ‘kafa dinleyeyim’ dedim. Bu süreçte çok güzel bir ofis yaptık. Kazayla birlikte tekrara hayata bağlandım. İhtiyacım olan kafamı yarmakmış. Çok güzel projelere başlıyoruz. Bundan sonra buralar bizim, sevgiler!” notunu düştü.

Yeni projelerle hayranlarının karşısına çıkmak için gün sayan Reynmen’in bu paylaşımı rakiplerine ‘göz dağı veriyor’ şeklinde yorumlandı.

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