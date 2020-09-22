Reynmen koronavirüsü yendiğini duyurdu: Çok dikkat edin iğrenç bir süreçti

Ünlü sosyal medya fenomeni Reynmen Coronavirüs testini negatif çıktığını Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

"PSİKOLOJİK ANLAMDA YORDU"

Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Reynmen, hastalık sürecinde neler yaşadığını anlattı. Ateş ve öksürük dışında bütün semptomları yaşadığını söyleyen Reynmen, "Tat ve koku alma kaybı yaşadığım anda gidip test yaptırdım. Bunu nereden kaptığımı bilmiyorum. Hastalıktan çok asla dışarı çıkamayacağımı ve tek başıma kalmak zorunda olduğumu bilmek psikolojik anlamda yordu. Genel anlamda çok dikkat edin iğrenç bir süreçti" ifadelerini kullandı.



