Reynmen yeni motosiklerine kavuştu!

Video paylaşım uygulaması ve YouTube kanalında yayınladığı videolar ile ünlenen, Ocak 2019'da 'Derdim Olsun' şarkısıyla Türkiye çapında büyük yankı uyandıran Reynmen, Aktaş, son dönemde ise hakkında çıkan dava haberleriyle konuşuluyor.

"KAZANIYORUM, HARCIYORUM"

Geçtiğimiz şubat ayında Nişantaşı’nda objektiflere takılan ve valeden özel yaptırdığı modifiyeli aracını alan 26 yaşındaki şarkıcı, gazetecilerin sorularına yanıt vermişti.

Renkli giyim tarzıyla dikkat çeken ünlü YouTuber, alışveriş yapmayı sevdiğini belirterek, "Kazanıyorum, harcıyorum, alışveriş motivasyon oluyor" diye konuştu. Story'de paylaştığı saat için "Satın mı aldnız?" sorusuna ise, "Neden olmasın?" diyerek, modifiyeli cipiyle Nişantaşı’ndan ayrılmıştı.

