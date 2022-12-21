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Reyting sonuçları 21 Aralık Çarşamba açıklandı mı? Çöp Adam, Hayatımın Şansı, Kuruluş Osman reyting birincisi kim?

21.12.2022 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen dizi ve yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 21 Aralık Çarşamba günü televizyon ekranlarında Çöp Adam, Hayatımın Şansı, Kuruluş Osman, O kız, Kasaba Doktoru ve MasterChef gibi yapımlar yer aldı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 21 Aralık Çarşamba reyting sonuçları...

Reyting sonuçları 21 Aralık Çarşamba açıklandı mı? Çöp Adam, Hayatımın Şansı, Kuruluş Osman reyting birincisi kim?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 23 Kasım Çarşamba gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 23 Kasım Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 23 Kasım Çarşamba günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 21 ARALIK AÇIKLANDI MI?

21 Aralık Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

14 Aralık Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Fransa Fas 2022 Dünya Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Fransa Fas 2022 Dünya Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Kuruluş Osman yer aldı.

20+ABC1 grubunda da birinci sırada Fransa Fas 2022 Dünya Kupası Karşılaşması, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef çöp adam kuruluş osman

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