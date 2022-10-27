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Reyting sonuçları 27 Ekim Perşembe açıklandı mı? Darmaduman, Aldatmak, Camdaki Kız reyting sonuçları

27.10.2022 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçlarıyla beraber en çok izlenen diziler ve yapımlar merak konusu oldu. Her gün bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. 27 Ekim Perşembe akşamı televizyon ekranlarında Fox Tv'nin yeni dizisi Darmaduman, Aldatmak, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Duy Beni, Camdaki Kız MasterChef gibi yapımlar yer aldı. Peki, 27 Ekim 2022 Perşembe Reyting sonuçlarına göre hangi yapım, dizi birinci oldu? İşte reyting sonuçları...

Reyting sonuçları 27 Ekim Perşembe açıklandı mı? Darmaduman, Aldatmak, Camdaki Kız reyting sonuçları

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. 27 Ekim 2022 Perşembe günü reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 27 Ekim 2022 Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 27 Ekim Perşembe günü reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 27 EKİM 2022 PERŞEMBE

27 Ekim Perşembe akşamı reyting sonuçları bir çok vatandaş tarafından merak edilip arama motorlarında sorgulanıyor. 27 Ekim reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçlarını haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

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