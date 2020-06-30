MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Reyting sonuçları: 29 Haziran AB ve Total reyting sıralaması açıklandı

Reyting sonuçları: 29 Haziran AB ve Total reyting sıralaması açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 11:30 | Son Güncelleme

Reyting sonuçları açıklandı ve buna göre Total, AB ve ABC'de ilk ona giren yapımların hangileri olduğu belli oldu. TV8'de ekrana gelen yarışma programı Survivor, 29 Haziran reyting sonuçlarına göre Total, AB ve ABC'de yine ilk sıranın sahibi oldu. ATV'nin Gençliğim Eyvah dizisi ve Fox TV'nin Fox Ana Haber yapımları aldıkları yüksek reytinglerle dikkat çekti. İşte 29 Haziran reyting sonuçları ve detaylar...

Reyting sonuçları: 29 Haziran AB ve Total reyting sıralaması açıklandı

Merakla beklenen 29 Haziran reyting sonuçları açıklandı ve Total, AB ve ABC'de ilk 10'a giren yapımların hangileri olduğu belli oldu. Buna göre; TV8'de ekrana gelen Survivor üç kategoride de ilk sırayı alırken, ATV'nin Gençliğim Eyvah ve Fox TV'nin Fox Ana Haber yapımları da yüksek reytinglere ulaşmayı başardı.

Total'de ilk üç sıra

Total'de ilk sıra Survivor'un oldu. TV8'in çok izlenen yapımını ATV'de ekrana gelen Gençliğim Eyvah dizisi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert takip etti.

  1. Survivor
  2. Gençliğim Eyvah
  3. Müge Anlı ile Tatlı Sert
  4. Fox Ana Haber
  5. Survivor Ekstra
  6. Deliha 2 (TKR)
  7. Deliha 2
  8. Show Ana Haber
  9. Yüz Numaralı Adam
  10. ATV Gün Ortası

AB'de ilk üç sıra

Bu kategoride de ilk sıra Survivor'un olurken, 2. sırayı Fox Ana Haber aldı. ATV'de ekrana gelen Gençliğim Eyvah ise bu kategoride 3. sıranın sahibi oldu.

  1. Survivor
  2. Fox Ana Haber
  3. Gençliğim Eyvah
  4. Survivor Ekstra
  5. Müge Anlı ile Tatlı Sert
  6. Deliha 2 (TKR)
  7. Görevimiz Tehlike 4
  8. Yüz Numaralı Adam
  9. Deliha 2
  10. Survivor (Özet)

ABC'de ilk üç sıra

ABC kategorisinde ilk sıra yine Survivor'un olurken, bu yapımı Fox Ana Haber ve Survivor Ekstra programları takip etti.

  1. Survivor
  2. Fox Ana Haber
  3. Survivor Ekstra
  4. Müge Anlı ile Tatlı Sert
  5. Gençliğim Eyvah
  6. Deliha 2 (TKR)
  7. Görevimiz Tehlike 4
  8. Survivor (Özet)
  9. Deliha 2
  10. Show Ana Haber
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Beğenen böyle beğensin' 'Beğenen böyle beğensin'
Açıldıkça açıldı! Mini iç çamaşırıyla olay pozlarAçıldıkça açıldı! Mini iç çamaşırıyla olay pozlar
İşte haftanın en çok izleneni...İşte haftanın en çok izleneni...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Tüm siyasetçiler FETÖ ile biraraya gelmiştir' dedi ve bir kişiyi dışarıda tuttu

'Tüm siyasetçiler FETÖ ile biraraya gelmiştir' dedi ve bir kişiyi dışarıda tuttu

AB'den flaş Türkiye kararı! Seyahat izni...

AB'den flaş Türkiye kararı! Seyahat izni...

Survivor'da bomba ses kaydı yayınlandı! "Sevgilim var, evlenmek istiyorum"

Survivor'da bomba ses kaydı yayınlandı! "Sevgilim var, evlenmek istiyorum"

Cumhurbaşkanı kararıyla faaliyet izni kaldırıldı

Cumhurbaşkanı kararıyla faaliyet izni kaldırıldı

YKS'den çıktı intihar etti!

YKS'den çıktı intihar etti!

''Bilerek boş kaleye atmadı''

''Bilerek boş kaleye atmadı''

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ufuk Bayraktar hakkında eşini aldattı iddiası! Ufuk Bayraktar kimdir? Ufuk Bayraktar eşi kimdir?

Ufuk Bayraktar hakkında eşini aldattı iddiası! Ufuk Bayraktar kimdir? Ufuk Bayraktar eşi kimdir?

Yıldız Asyalı ve Kerem Saka evlendi!

Arka Sokaklar'a gelin gitti! İşte ilk kareler

Katy Perry'den intihar itirafı

Katy Perry'den intihar itirafı

Kylie Jenner açıldıkça açıldı! Mini iç çamaşırıyla olay pozlar

Açıldıkça açıldı! Mini iç çamaşırıyla olay pozlar

Ece Seçkin'den Çağrı Terlemez'e doğum günü sürprizi

Ece Seçkin'den sevgilisine sürpriz

Safiye Soyman saatte iki klip birden çekti

Safiye Soyman saatte iki klip birden çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.