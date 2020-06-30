Reyting sonuçları: 29 Haziran AB ve Total reyting sıralaması açıklandı

Merakla beklenen 29 Haziran reyting sonuçları açıklandı ve Total, AB ve ABC'de ilk 10'a giren yapımların hangileri olduğu belli oldu. Buna göre; TV8'de ekrana gelen Survivor üç kategoride de ilk sırayı alırken, ATV'nin Gençliğim Eyvah ve Fox TV'nin Fox Ana Haber yapımları da yüksek reytinglere ulaşmayı başardı.
Total'de ilk sıra Survivor'un oldu. TV8'in çok izlenen yapımını ATV'de ekrana gelen Gençliğim Eyvah dizisi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert takip etti.
Bu kategoride de ilk sıra Survivor'un olurken, 2. sırayı Fox Ana Haber aldı. ATV'de ekrana gelen Gençliğim Eyvah ise bu kategoride 3. sıranın sahibi oldu.
ABC kategorisinde ilk sıra yine Survivor'un olurken, bu yapımı Fox Ana Haber ve Survivor Ekstra programları takip etti.
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