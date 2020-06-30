Reyting sonuçları: 29 Haziran AB ve Total reyting sıralaması açıklandı

Merakla beklenen 29 Haziran reyting sonuçları açıklandı ve Total, AB ve ABC'de ilk 10'a giren yapımların hangileri olduğu belli oldu. Buna göre; TV8'de ekrana gelen Survivor üç kategoride de ilk sırayı alırken, ATV'nin Gençliğim Eyvah ve Fox TV'nin Fox Ana Haber yapımları da yüksek reytinglere ulaşmayı başardı.

Total'de ilk üç sıra

Total'de ilk sıra Survivor'un oldu. TV8'in çok izlenen yapımını ATV'de ekrana gelen Gençliğim Eyvah dizisi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert takip etti.

Survivor Gençliğim Eyvah Müge Anlı ile Tatlı Sert Fox Ana Haber Survivor Ekstra Deliha 2 (TKR) Deliha 2 Show Ana Haber Yüz Numaralı Adam ATV Gün Ortası

AB'de ilk üç sıra

Bu kategoride de ilk sıra Survivor'un olurken, 2. sırayı Fox Ana Haber aldı. ATV'de ekrana gelen Gençliğim Eyvah ise bu kategoride 3. sıranın sahibi oldu.

Survivor Fox Ana Haber Gençliğim Eyvah Survivor Ekstra Müge Anlı ile Tatlı Sert Deliha 2 (TKR) Görevimiz Tehlike 4 Yüz Numaralı Adam Deliha 2 Survivor (Özet)

ABC'de ilk üç sıra

ABC kategorisinde ilk sıra yine Survivor'un olurken, bu yapımı Fox Ana Haber ve Survivor Ekstra programları takip etti.