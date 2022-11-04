Reyting sonuçları 4 Kasım Cuma açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Yalnız Kurt reyting sonuçları

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. 4 Kasım 2022 Cuma günü reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 4 Kasım 2022 Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 4 Kasım Salı günü reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 4 KASIM CUMA AÇIKLANDI MI?

4 Kasım Cuma reyting sonuçlarının açıklanmasıyla en çok izlenen dizi ve yapımlar belli olacak. Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 4 Kasım gününün reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

28 Ekim Cuma akşamı reyting sonuçlarına göre;

Total'de 1.sırada Star TV’de izleyiciyle buluşan “Yalı Çapkını”, 2. sırada “Yalı Çapkını” dizisinin özeti, 3.sırada Atv’de yayınlanan “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Yalı Çapkını”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Müge Anlı İle Tatlı Sert” yer aldı.

