Reyting sonuçları 5 Ekim 2022: Gecenin Ucunda, Kuruluş Osman, Bir Peri Masalı, O Kız reyting sonuçları açıklandı mı? Zirvenin sahibi olan yapım!

Reyting sonuçları, 5 Ekim Çarşamba günü Gecenin Ucunda, Kuruluş Osman, Bir Peri Masalı, O Kız gibi yapımların ekrana gelmesinin ardından merak konusu oldu. Televizyon ekranlarında sevilen film ve diziler yayınlandı. Geçtiğimiz hafta Total'de MasterChef Türkiye 2. sırada, O Kız dizisi 5. sırada, Bir Peri Masalı 6. sırada yer almıştı. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı?

5 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5 Ekim reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinden sonuçlara ulaşabilirsiniz.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA AÇIKLANAN SONUÇLAR

28 Eylül reyting sonuçlarında Total'de MasterChef Türkiye 2. sırada, O Kız dizisi 5. sırada, Bir Peri Masalı 6. sırada yer aldı.

AB puan türünde ise MasterChef Türkiye 1. sırada, Bir Peri Masalı 4. sırada, O Kız dizisi 5. sırada yer aldı.

