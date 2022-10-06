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  4. Reyting sonuçları 5 Ekim 2022: Gecenin Ucunda, Kuruluş Osman, Bir Peri Masalı, O Kız reyting sonuçları açıklandı mı? Zirvenin sahibi olan yapım!

Reyting sonuçları 5 Ekim 2022: Gecenin Ucunda, Kuruluş Osman, Bir Peri Masalı, O Kız reyting sonuçları açıklandı mı? Zirvenin sahibi olan yapım!

06.10.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Her gün bir önceki günün reyting sonuçları dizi izleyicileri tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Geçtiğimiz hün (5 Ekim Perşembe) Kanal D’de O Kız, Fox TV’de Bir Peri Masalı, ATV’de Kuruluş Osman, TV 8’de MasterChef Türkiye ekrana geldi. Star TV’de ise yeni dizi Gecenin Ucunda yayınlandı. Peki, Gecenin Ucunda, Kuruluş Osman, Bir Peri Masalı, O Kız reyting sonuçları açıklandı mı?

Reyting sonuçları 5 Ekim 2022: Gecenin Ucunda, Kuruluş Osman, Bir Peri Masalı, O Kız reyting sonuçları açıklandı mı? Zirvenin sahibi olan yapım!

Reyting sonuçları, 5 Ekim Çarşamba günü Gecenin Ucunda, Kuruluş Osman, Bir Peri Masalı, O Kız gibi yapımların ekrana gelmesinin ardından merak konusu oldu. Televizyon ekranlarında sevilen film ve diziler yayınlandı. Geçtiğimiz hafta Total'de MasterChef Türkiye 2. sırada, O Kız dizisi 5. sırada, Bir Peri Masalı 6. sırada yer almıştı. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı?

5 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5 Ekim reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinden sonuçlara ulaşabilirsiniz.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA AÇIKLANAN SONUÇLAR

28 Eylül reyting sonuçlarında Total'de MasterChef Türkiye 2. sırada, O Kız dizisi 5. sırada, Bir Peri Masalı 6. sırada yer aldı.

AB puan türünde ise MasterChef Türkiye 1. sırada, Bir Peri Masalı 4. sırada, O Kız dizisi 5. sırada yer aldı.

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