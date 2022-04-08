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  4. Reyting sonuçları 7 Nisan 2022! Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

Reyting sonuçları 7 Nisan 2022! Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

08.04.2022 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Nisan Perşembe akşamının reyting sonuçları birincisinin hangi yapım olduğu televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. 7 Nisan 2022 Perşembe akşamı Mahkum, Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova ve Survivor AllStar 2022 ekrana geldi. Peki Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, film ya da program birinci oldu? 7 Nisan 2022 Perşembe gününün reyting sonuçları haberimizde...

Reyting sonuçları 7 Nisan 2022! Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

7 Nisan 2022 Perşembe akşamının reyting sonuçları Mahkum, Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova ve Survivor AllStar 2022 gibi birbirinden farklı yapımlar sebebiyle televizyon izleyicileri tarafından merak edildi. Medya gündeminin sıkı takipçileri 7 Nisan 2022 reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapmaya başladı. Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, film ya da program birinci oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

7 NİSAN HANGİ DİZİ, PROGRAM REYTİNGLERDE BİRİNCİ OLDU?

7 Nisan Perşembe akşamı hangi yapımın reyting sıralamasında birinci olduğu merak konusu oldu.

7 Nisan Perşembe akşamının reyting sonuçları açıklandığında haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

MERAK EDENLER İÇİN

6 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

Total:

  1. Kuruluş Osman ATV

  2. Sadakatsiz Kanal D

  3. Kuruluş Osman (Özet) ATV

AB:

  1. Kuruluş Osman ATV

  2. Sadakatsiz Kanal D

  3. Kuruluş Osman (Özet) ATV
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8 Nisan Cuma: TV yayın akışı8 Nisan Cuma: TV yayın akışı
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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova dizisi survivor Camdaki Kız dizisi
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