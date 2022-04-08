Reyting sonuçları 7 Nisan 2022! Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

7 Nisan 2022 Perşembe akşamının reyting sonuçları Mahkum, Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova ve Survivor AllStar 2022 gibi birbirinden farklı yapımlar sebebiyle televizyon izleyicileri tarafından merak edildi. Medya gündeminin sıkı takipçileri 7 Nisan 2022 reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapmaya başladı. Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, film ya da program birinci oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.
7 Nisan Perşembe akşamı hangi yapımın reyting sıralamasında birinci olduğu merak konusu oldu.
7 Nisan Perşembe akşamının reyting sonuçları açıklandığında haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...
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