REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI 29 EYLÜL 2022! Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. 29 Eylül 2022 Perşembe günü reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli oldu. Peki, 29 Eylül 2022 Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 29 Eylül Perşembe günü reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 29 EYLÜL 2022 PERŞEMBE

29 Eylül Perşembe akşamı reyting sonuçları bir çok vatandaş tarafından merak edilip arama motorlarında sorgulanıyor. 29 Eylül reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Aldatmak”, 2. sırada ATV’de ekrana gelen “Müge Anlı İle Tatlı Sert”, 3.sırada Show TV’de yayınlanan “Gelsin Hayat Bildiği Gibi” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Aldatmak”, 2.sırada Kanal D’de yayınlanan “Camdaki Kız” 3.sırada “Gelsin Hayat Bildiği Gibi” yer aldı.



