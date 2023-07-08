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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Hayatımın Neşesi, Sakar Şakir, MasterChef All Star 7 Temmuz 2023 REYTİNG BİRİNCİSİ!

08.07.2023 00:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 7 Temmuz Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Birçok kişi "6 Temmuz 2023 reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? Hayatımın Neşesi, Yalı Çapkını, Sakar Şakir, MasterChef All Star 7 Temmuz 2023 reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte detaylar...

7 Temmuz reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Hayatımın Neşesi, Yalı Çapkını, Sakar Şakir, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 7 Temmuz Cuma gününün reyting sonuçları ile ilgili ayrıntılar...

7 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

7 Temmuz Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada “Fox Ana Haber”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye All Star”, 3.sırada Fox TV’de yayınlanan “Kısmet”, 4. sırada TRT1’in yeni dizisi “Hayatımın Neşesi” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Kısmet”, 2.sırada TRT1’de ilk bölümü yayınlanan “Hayatımın Neşesi”, 3.sırada “Masterchef Türkiye All Star” yer aldı.

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GEÇEN HAFTANIN (1 TEMMUZ) REYTİNG SONUÇLARI

Total’de 1. sırada Show TV’de izleyici ile buluşan “Güldür Güldür Show”, 2. sırada TV8’de ekranlara gelen “MasterChef Türkiye All Star”, 3. sırada ise Fox’ta yayınlanan “Kılıbık” filmi yer aldı.

AB’de 1. sırada “Güldür Güldür Show”, 2. sırada “MasterChef Türkiye All Star”, 3. sırada ise “Güldür Güldür Show” özet bölümü yer aldı.

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