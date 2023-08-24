REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Maviye Sürgün, Benim Güzel Ailem, MasterChef All Star 23 Ağustos 2023 reyting sonuçları birincisi!

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından internette araştırılıyor. 23 Ağustos Çarşamba gününe ilişkin verilerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film netleşecek. 23 Ağustos Reyting sonuçları merak konusu oldu. İşte Benim Güzel Ailem, Maviye Sürgün, MasterChef All Star, Vahşetin Çağrısı, Sakra gibi yapımların ekrana geldiği 23 Ağustos Çarşamba günü reyting sonuçları ile ilgili ayrıntılar...

REYTİNG SONUÇLARI 23 AĞUSTOS AÇIKLANDI!

23 Ağsutos Çarşamba gününün reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Benim Güzel Ailem, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Benim Güzel Ailem, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Benim Güzel Ailem, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 BENIM GUZEL AILEM TRT 1

3 FOX ANA HABER FOX

4 VAHSETIN CAGRISI (Y.S) ATV

5 ALFA KURT (Y.S) ATV

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 KANAL D ANA HABER KANAL D

8 BENIM GUZEL AILEM (OZET) TRT 1

9 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

10 GELINIM MUTFAKTA KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 BENIM GUZEL AILEM TRT 1

3 FOX ANA HABER FOX

4 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8

5 VAHSETIN CAGRISI (Y.S) ATV

6 TURKIYE-YUNANISTAN CEV KADINLAR VOLEYBOL AVRUPA SAMPIYONASI KARSILASMASI TRT SPOR

7 BENIM GUZEL AILEM (OZET) TRT 1

8 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 BENIM GUZEL AILEM TRT 1

3 FOX ANA HABER FOX

4 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8

5 BENIM GUZEL AILEM (OZET) TRT 1

6 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

7 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D

8 SICAK GELISME KANAL D

9 VAHSETIN CAGRISI (Y.S) ATV

10 ALFA KURT (Y.S) ATV

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

16 Ağustos Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Benim Güzel Ailem, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Benim Güzel Ailem dizisi, üçüncü sırada ise FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Benim Güzel Ailem, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.



